Rheinsberger Rhin bleibt nach Regenfällen weiter offen

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Durch die teilweise heftigen Regenfälle der vergangenen Woche gibt es noch einmal eine Schonfrist für den Rheinsberger Rhin. Wie Holger Lettow, der Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverbands Oberer Rhin/Temnitz am Montag erklärte, können Paddler das Gewässer definitiv noch bis zum kommenden Wochenende befahren. "Eine Prognose darüber hinaus wird schwierig, weil die Wettervorhersagen sehr unsicher sind", so Lettow.

Im Raum Alt Ruppin seien bei den Regenfällen mehr als 40 Liter pro Quadratmeter niedergegangen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Ruppiner See. Dort stieg der Wasserpegel aufgrund der Niederschläge um rund drei Zentimeter. "Das bringt eine kleine Entspannung. Es ist aber nicht so viel Wasser, dass wir dadurch wieder mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stellen können", mahnt Lettow an.

Während es für den Rheinsberger Rhin zumindest in dieser Woche keine Einschränkungen gibt, sieht das am Südende der Ruppiner Seenkette anders aus. So gilt laut Lettow inzwischen hinter der Schleuse Altfriesack bis zum Beginn des Ruppiner Kanals eine Tauchtiefenbegrenzung, die von einem Meter auf 80 Zentimeter verringert worden ist. Ansonsten wird auf den Ruppiner Gewässern aber noch immer uneingeschränkt geschleust. Das zu ändern sei augenblicklich auch nicht notwendig, so Lettow.