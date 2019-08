Ein Stöpsel weniger in der Badewanne

Tilman Trebs

Leegebruch (MOZ) Zwei Jahre nach dem Starkregen, der in Leegebruch zu Schäden in Millionenhöhe geführt hat, hat die Gemeinde einen weiteren Schritt vollzogen, den Ort vor weiteren Überschwemmungen zu schützen. Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother, sein Hohen Neuendorfer Amtskollege Steffen Apelt und Vize-Landrat Egmont Hamelow (alle CDU) haben sich nun nach langwierigen Verhandlungen auf den Abriss eines Staukopfes im Pinnower Nordostkanal und die Begradigung des Grabens geeinigt. Dadurch soll Wasser bei Unwettern schneller in den Oranienburger Kanal abfließen können.

Der Staukopf, der schon auf Hohen Neuendorfer Gemarkung liegt, hatte sich im Sommer 2017 als eines der Probleme erwiesen, die das tiefer liegende Leegebruch im wahrsten Sinne des Wortes absaufen ließ. Um den Abfluss des sich im Ort sammelnden Wassers zu beschleunigen, war damals schon ein Bypass um den Staukopf gelegt worden. Zu deutsch: Um den Bremsklotz zu umgehen, war ein provisorischer Graben darum angelegt worden. Derartige Provisorien dürfen aber nicht länger als zwei Jahre betrieben werden. Das schreiben die Gesetze vor.

Eine langfristige Lösung für das abgelegene Nadelöhr musste her. Die zu bekommen, gestaltete sich allerdings als schwierig. Wo es geklemmt hat, wollten die drei christdemokratischen Verantwortungsträger bei ihrer Pressekonferenz nicht weiter erläutern. Offenbar hatte es aber lange Probleme mit den zuständigen Behörden beim Landkreis gegeben, die wohl unterschiedliche Vorstellungen darüber hatten, was da draußen am Pinnower Nordorstgraben möglich oder auch nicht möglich ist. Am Ende soll es die Oranienburger CDU-Landtagskandidatin Nicole Walter-Mundt gewesen sein, die kurz vor den Wahlen von der Hängepartie entnervt eine Lösung forderte und die beiden Bürgermeister sowie Hamelow als zuständigen Dezernenten beim Kreis an einen Tisch holte.

Dezernent Hamelow wollte die Einigung dennoch als Signal verstanden wissen, "dass wir immer weiter daran arbeiten, die Situation für Leegebruch zu verbessern". Auch Leegebruchs amtierende Bürgermeister Martin Rother, der am 1. September auch regulär ins Amt gewählt werden will, sprach von einem "großen Schritt", der nun getan worden sei. "Wir haben einen weiteren Stöpsel aus der Badewanne Leegebruch gezogen."

Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt sagte, dass der Abriss des Staukopfes und die Begradigung des Grabens bereits innerhalb der kommenden zwei Wochen erledigt werden solle. Er wies aber darauf hin, dass es noch weitere Problemstellen gebe. Laut Rother befinden sich noch neuralgische Punkte an den Zuflüssen aus Oranienburg und Germendorf sowie in Richtung Velten und an der Autobahn. Ob im Zuge des Ausbaus der A 10 ein besserer Durchlass gebaut wird, sei noch unklar. "Wir fordern ihn aber immer wieder ein", so Leegebruchs Rathauschef. Mehr Handlungsspielraum fordert er auch beim Beseitigen von Biberdämmen, die an der Muhre hin und wieder den Abfluss bremsen. "Da muss uns der Naturschutz stärker entgegenkommen." Ebenso verlangt er, Überflutungsflächen zwischen Bärenklauer Weg und B 96 sowie südlich von Leegebruch an der Autobahn kaufen und ausweisen zu können. "Bislang lässt das Gesetz solche Überflutungsgebiete aber nur an Flüssen zu. Für Binnenhochwasser ist nichts geregelt." Nicole Walter-Mundt sagte, sie habe CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben inzwischen gebeten, im Landtag entsprechende Initiativen vorzubereiten, die Überflutungsgebiete gesetzlich auch jenseits der Flussniederungen möglich zu machen.