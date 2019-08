Entsetzen über Verbrechen an dreifacher Mutter

Marco Marschall

Eberswalde Das Leibnizviertel am Montagvormittag: Ein Kleinbus der Kriminalpolizei steht vor dem Hauseingang der Wohnung in der Alexander-von-Humboldt-Straße, wo die dreifache Mutter am Samstagmorgen tot von ihrem Vater entdeckt wurde. Am Sonntag wurde bestätigt, dass die Frau, bei der es sich nach MOZ-Recherche um die Eberswalderin Katja B. handelt, Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei betritt im Schutzanzug und mit zwei Alu-Koffern den Hausflur. Die Ermittlungen am Tatort dauern an. Details gibt es bislang nicht. Derweil zeigt sich große Anteilnahme am Tod von Katja B.

Anja Brandenfels und Anika Pegluw, zwei Freundinnen des Opfers, stellen am Montag Kerzen auf. Über Verwandte der Toten haben sie von der Tragödie erfahren. "Ich hoffe, dass das alles bald ans Licht kommt", sagt Anja Brandenfels über die Suche nach dem Täter. Beide Frauen sind sichtlich betroffen, beide beschreiben Katja B. als liebevollen Menschen. Sie habe immer gestrahlt.

Es sind nicht die einzigen, die Montag am Hauseingang ihre Anteilnahme zeigen. Eine weitere Frau entzündet eine Kerze. Sie berichtet, in der gleichen Nachbarschaft mit dem Opfer aufgewachsen zu sein. Beim Gedanken an ihren Tod bekomme sie Gänsehaut. Und auch die heutigen Nachbarn in der Humboldtstraße sind geschockt. "Die Kinder haben miteinander gespielt", berichtet eine Frau aus dem Nachbaraufgang, den Tränen nah. Die Balkonnachbarin von Katja B. beschreibt diese als ganz "liebe, ganz herzliche Frau". Auch ihre Kinder hätten zusammen gespielt. Ab und zu habe man sich ausgetauscht. Von der Polizei wurde sie bereits vernommen, habe aber weder von Schreien noch anderen Geräuschen aus der Wohnung berichten können. Auch an anderen Tagen habe sie nichts Ungewöhnliches bemerkt.

Zu den Umständen der Tat werde sich im Viertel viel erzählt. So soll das Opfer erwürgt worden sein. Wie sich im Laufe des Montags herausstellt, ist dieses Gerücht bereits Stadtgespräch. Es wird allerdings weder von Staatsanwaltschaft noch Polizei bestätigt. Und auch darüber, ob es sich um mehrere Täter handeln könnte, gibt es von offizieller Seite keine Auskunft.

Hilfe für Angehörige

Die Kinder des Opfers hätten sich beim Vater aufgehalten, von dem Katja B. getrennt lebte, hieß es bereits am Samstag. Sie sollen weiter beim Eberswalder sein. Dieser wird von entfernten Bekannten ebenfalls als freundlicher Mann beschrieben. Er spielt Fußball bei Lok Eberswalde, wo der Schock zunächst verdaut werden muss. "Schlimmeres kann man sich nicht ausmalen", sagt der Vereinsvorsitzende Götz Herrmann auf Nachfrage. Im Vorstand soll besprochen werden, wie man der Familie helfen kann. Bürgermeister Friedhelm Boginski sprach den Angehörigen des Opfers am Montag sein Mitgefühl aus. Ansonsten wollte sich der Eberswalder Rathauschef nicht zum Fall äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Ohne auf den konkreten, extremen Fall und die Tat einzugehen, erklärte Dr. Steffi Miroslau, Geschäftsführerin des regionalen Klinikkonzerns GLG, auf Anfrage, dass das Unternehmen über die Kompetenz verfüge, um Betroffenen in solcher oder ähnlicher Situation zu helfen. Medizinische Angebote gebe es in der Kinderklinik am "Forßmann" und in der Kinderpsychiatrischen Klinik am "Gropius". Vor allem aber gebe es dank des Vereins "damus", von der GLG initiiert, ein sehr niedrigschwelliges, präventives Angebot, das sich an Kinder schwer kranker oder verstorbener Eltern richtet. Angehörige könnten sich direkt an den Verein wenden, "auch wenn es zunächst einmal nur um Beratung nach einem Trauma geht". Über "damus" stünden sehr versierte Fachkräfte, darunter speziell geschulte Psychologen, bereit, die Familien auf Wunsch begleiten. Im Laufe der Jahre habe der Verein bereits mehr als 100 Familien betreut.

So mancher Eberswalder erinnerte sich, nachdem sich die Nachricht vom Tod der dreifachen Mutter im Leibnizviertel verbreitet hatte, an das Verbrechen bei "Takko" im Februar 2013. Damals war im Textildiscounter die dort arbeitende Julia R. (23) von ihrem Ex-Freund Danilo R. (28) erstochen worden. Der Täter wurde 2014 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Kriminalpolizei unter 03334 27992720 sowie die Polizeiinspektion Barnim in Bernau unter 03338 3610 entgegen.