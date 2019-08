Choräle treffen auf Jazzelemente

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Zu einem außergewöhnlichen Konzert hatte am Sonntag die Rheinsberger Kirchengemeinde eingeladen: Zu Gast war das Trio "Bending Times" mit Christian Grosch am Piano, der in Rheinsberg aufgewachsen ist.

Allein der Titel des Konzerts "Songs und Chorals" machte neugierig, sodass es nicht verwunderlich war, dass mehr als 50 Zuhörer in den Chorraum der Kirche, die derzeit saniert wird, gekommen waren. Eröffnet wurde das Konzert mit einem Choral aus der Osterzeit. Bereits bei den ersten Takten war zu spüren, dass das Trio – Christian Grosch (Piano und Kompositionen), Toralf Schrader (Kontrabass) und Enno Lange (Schlagzeug) – sein Handwerk perfekt beherrscht. Dabei steht der Name "Bending Times" für die Zielsetzung, das Zeitempfinden des Zuhörers zu verändern, wie Grosch erklärte. Anliegen sei es, die Zeit zu biegen und zu dehnen und die Musik als Zeitlupe oder als Zeitraffer erleben zu lassen.

Laut Grosch würden traditionelle Choräle immer wieder den vielfältigen Klängen des Jazz begegnen. So war es auch in seinen Arrangements zu hören, bei denen die alten Melodien in ein neues Gewand gepackt wurden, ohne dabei ihre ursprüngliche Schönheit zu verlieren. So ging es bei den Improvisationen und Solis nicht um ein "Verjazzen", sondern um einen einfühlsamen Umgang mit den Chorälen. Egal, ob es Groschs Eigenkompositionen oder die Choräle waren – was das Trio aus den Stücken machte, war mal meditativ, mal fröhlich oder auch trauernd.

Bei den Chorälen aus dem 17. Jahrhundert stand unter anderem das Schaffen von Paul Gerhardt im Mittelpunkt. Aber auch ein Choral aus dem 14, Jahrhundert mit dem Titel "Vater unser im Himmelreich" gehörte zu den Kompositionen, die das Trio in moderner Adaption zu Gehör brachten. Die von den drei Musikern harmonisch vertonten Stücke, der jazzige und lebensbejahende Stil ihrer Musik, die exzellenten Solis und mitreißenden Improvisationen boten einen Hörgenuss. Das sahen auch die Zuhörer so, die mit Beifall das Trio feierten. Dieses bedankte sich mit zwei Zugaben.