Wolfsdebatte vor der Wahl

Olaf Gardt

Fürstenwalde (MOZ Annemarie Diehr) Die Zukunft des ländlichen Raums stellt die Märkische Oderzeitung in den Mittelpunkt des von ihr organisierten Wahlforums auf der Burg Beeskow. Am 21. August ab 17 Uhr wird in der aktuellen Ausstellung "Stadt.Land.Fluss" mit sieben Direktkandidaten, die bei der Landtagswahl am 1. September in einem der vier Wahlkreise des Landkreises antreten, diskutiert.

"Wie halten Sie es mit dem Wolf?" wird dabei die erste Frage sein. Sie wird seit Jahren emotional diskutiert, fast jeder hat dazu etwas zu sagen. Landwirte sind betroffen, private Tierhalter gefragt, Förster und Jäger haben ihre Meinung zu dem Tier und natürlich auch jeder Brandenburger, der im Wald Erholung sucht.

Die Diskussion um den Wolf soll nur der Ausgangspunkt für die Runde sein. Wir wollen wissen, wie es überhaupt im Land weitergehen soll mit der Forstwirtschaft. Braucht es dort noch eine Personalreform? Wie kann man den Waldumbau meistern, wie die Bäume in trockenen Sommern besser vor Waldbränden schützen? Wie wird die Zukunft der Landwirtschaft aussehen? Wird diese auch künftig für sichere Arbeitsplätze auf dem Dorf sorgen? Welche Chancen bietet der Tourismus für Brandenburgs Zukunft? Wie halten die Parteien es in diesem Zusammenhang mit Naturschutz?

Den Fragen stellen werden sich Isabell Hiekel (Grüne/B90, Wahlkreis 30), Kathleen Muxel (AfD, WK 29), Stephan Wende (Die Linke, WK 30), Marco Genschmar (SPD, WK 30), Andreas Gliese (CDU, WK 29), Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler, WK 31). Angefragt ist zudem die Katharina Ennullat (FDP), die im Wahlkreis 27 als Einzelbewerberin antritt.

Geplant ist, die Diskussionsrunde auf der Facebook-Seite des Beeskower Spree-Journals live zu übertragen. So kann man zuhören, was die Kandidaten zu sagen haben, deren Aussagen direkt kommentieren und Nachfragen stellen. Wer möchte, kann aber auch zuvor per E-Mail seine Wahlfragen an die Redaktion schicken. Eine ausführliche Berichterstattung in der MOZ ist natürlich ebenso geplant.

Wahlhelfer gesucht

Berichte wird es auch zu zwei weiteren Wahlforen geben. Bereits heute stehen Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt. Die Interessenvereinigung der Unternehmen Oder-Spree und Frankfurt hat Vertreter von SPD, CDU, FDP, B90/ Grüne, Die Linke und AfD ins Bad Saarower Bahnhofshotel "Die Bühne" eingeladen. Beginn der Runde ist um 18.30 Uhr. Morgen kommen Kandidaten des Wahlkreises 28 in der Darre in Lieberose zusammen. Von 18 bis 20 Uhr wird dort diskutiert, wie es mit der Internationalen Naturausstellung in der Lieberoser Heide weitergehen soll.

Derweil laufen auch in den Verwaltungen die Vorbereitungen für die Wahl auf Hochtouren. In dieser Woche verschickt das Fürstenwalder Rathaus die Berufungen für seine Wahlhelfer. Insgesamt 228 von ihnen sollen am Wahltag in 32 Urnenwahllokalen und sechs Briefwahllokalen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. "Wir suchen noch Wahlhelfer, auch als Reserve, falls jemand ausfällt", sagt Sprecherin Anne-Gret Trilling. Im Amt Scharmützelsee gebe es ebenfalls noch Bedarf, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Hopp. Und für die neun Urnenwahllokale und zwei Briefwahlstände in der Gemeinde Grünheide, sagt Wahlleiter Christoph Giese, würden noch bis zu 20 Wahlhelfer gesucht.

Wer eine Frage für das MOZ-Wahlforum auf der Burg Beeskow einsenden möchte, kann diese per E-Mail an beeskow-red@moz.de schicken. Das Forum findet am 21. August ab 17 Uhr statt und wird rund zwei Stunden dauern. Mehr Infos zur Landtagswahl findet man auch unter www.moz.de/landtagswahl. Dort veröffentlichen wir in den kommenden Tagen Interviews mit allen Direktkandidaten, die im Landkreis Oder-Spree zur Wahl stehen.