Pauschale für Straßenbau reicht nicht

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Die 145 000 Euro als Pauschale des Landes für den Wegfall der Straßenbaubeiträge ergibt sich nur für Bad Freienwalde", so Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Jede Kommune erhalte 1416,77 Euro Pauschale pro Kilometer Gemeindestraße. Die Stadt habe ein Netz von 101 Kilometer zuzüglich 23 Kilometer Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen. "Diese Straßen müssten auch hinzugerechnet werden, da an diesen Straßen Gemeindeanlagen wie Gehwege, Parkstreifen, Straßenbeleuchtung, Warteflächen und Regenwasserkanäle sind", fügt der Bürgermeister hinzu. Er hat die Angaben in Bezug auf den Bericht über den Nachtragshaushalt vom 2. August ergänzt.

Die 1,3 Millionen Euro Anliegerbeiträge hätten Straßen umfasst, die von der Stadt bis 2022 saniert werden sollten. 2019: Goethestraße 190 000 Euro, Schul­weg Hohensaaten 59 500 Euro, Scheunenstraße 25 400 Euro, Berliner Straße 544 300 Euro. 2021: Waldstraße 322 500 Euro. 2022: August-Bebel-Straße 180 000 Euro. Den Ausbau des Schulwegs in Hohensaaten hatten die Stadtverordneten allerdings bereits abgelehnt.

Das Infrastrukturministerium sehe, entgegen früherer Zusagen, jedoch keine "Spitzabrechnung" für Mehrbelastungen durch Wegfall der Straßenbaubeiträge vor, sagt der Bürgermeister. Somit verschärfe sich die Situation für die Kommunen. Die jährliche Pauschale kompensiert den Wegfall nicht.