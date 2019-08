Deutsche Rekorde krönen den Tag

Uwe Neugebauer-Wallura und Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Im Jahr des Vereinsjubiläums haben die Bogensportler der SSV PCK Schwedt am Sonntag die 19. Auflage ihres Sommerpokals ausgerichtet. Mit 46 Startern aus acht brandenburgischen und zwei polnischen Vereinen konnten die Organisatoren einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. Apropos Rekord: Die einheimische Monika Lenz zeigte sich in Hochform und erzielte zwei neue nationale Höchstmarken mit dem Jagdbogen.

Seit sechs Jahrzehnten wird bei der SSV PCK und ihren Vorgängern BSG Erdöl und Chemie PCK Vereinssport betrieben. Am bevorstehenden Sonnabend gibt es auf dem Vereinsgelände in der Breiten Allee ein buntes Fest für die Mitglieder. Am Sonntag "regierten" dort zunächst aber erst einmal wieder die Bogenschützen: In sieben Pokalwertungen wurden zum Teil herausragende Ergebnisse geschossen.

Jagdbogenschützin Monika Lenz konnte mit zwei neuen deutschen Rekorden über 40 m (301) und in der Gesamtwertung über 144 Pfeile (1169 Ringe) der Veranstaltung die Krone aufsetzen. Auf der kürzesten Entfernung, den 20 Metern, schaffte sie 325 Ringe, über 30 m waren es 279 (wenn überhaupt, dann gab es hier wohl noch deutliche Reserven) und über 50 m zum Auftakt 264.

Newcomer-Erfolg für Ehrhardt

Weitere Gastgebersiege gab es in der Pokalwertung mit dem Blankbogen durch Heiko Poppe mit 1263 Ringen und durch Neueinsteiger Marcel Ehrhardt in der Newcomer-Klasse, die nur auf zwei Entfernungen insgesamt 72 Pfeile schoss, mit 587 Ringen. Fred Steinigk aus Lübbenau (Recurvebogen – 1191), Roswitha Lose aus Lindenberg (Langbogen – 809), Eike Tubandt aus Stolzenhagen (Recurve Nachwuchs – 592) sowie Stanislaw Kalisiak aus dem polnischen Gorzow (Compound – 1353) waren die weiteren Pokalgewinner.

Nach ihrer schweren Verletzung im vergangenen Herbst wieder richtig gut in Schwung gekommen ist die Gartzer Compoundschützin Erika Rakel: Mit ihren 144 Wettkampfpfeilen brachte sie beim Sommerpokal 1331 Ringe in die Wertung.

Bereits Ende August steigt das nächste Highlight auf der Schwedter Bogensportanlage: Dann treten mehr als 120 Schützen aus Deutschland an die Schützenlinie, um ihre nationalen Champions mit den verschiedenen visierlosen Bögen zu ermitteln.