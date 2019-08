Komische Vögel mit Ängsten und Träumen

Thomas Berger

Neuenhagen/Trebnitz "Jeder ist anders, deswegen sind wir alle gleich", lautet gleich im ersten Lied eine Textzeile, die als zentrale Botschaft des ganzen Stückes gelten kann. Vor allem auch mit dem Zusatz, dass sich keiner irgendwie als "verkehrt" fühlen muss. Amsel, Drossel, Fink, Papagei und Kakadu – alle sind verschieden, und das sei auch richtig und schön, lautet das Bekenntnis zu Toleranz und Vielfalt in einem Theaterstück, das Jugendliche im Alter von bis zu 19 Jahren in einem deutsch-polnischen Ferienprojekt entwickelt und am Ende der gemeinsamen Zeit präsentiert haben. Auf hiesiger Seite war das IB-Jugendhaus Blaupause aus Neuenhagen der Partner, von jenseits der Oder das Stettiner Puppentheater Plciuga. Beim Publikum kam die Geschichte um die "komischen Vögel" überaus gut an, wie der tosende Applaus verriet.

Künstlerin gestaltete die Puppen

Regisseurin Magda Przybylska hatte die Eckpunkte des Ganzen entwickelt, gemeinsam wurde dieser Rahmen mit Leben erfüllt – mit viel Ideenreichtum, eigenen Talenten und dem Hinzuziehen wertvoller Unterstützer. So war es die Buckower Künstlerin Swantje Wand, die mit sehr individuellem Gesicht die vielen Vogelpuppen gestaltet hat. Die Jugendlichen leihen diesen Gestalten ihre Stimme, seien es die Quasselstrippe, der Vorwitzige, die Ängstliche oder die Schlafmütze. Sprachbarrieren gibt es da, viele Vögel verstehen einander nicht, schon werden die ersten komisch beäugt, gemieden, ausgegrenzt. Doch als eine Bedrohung auftaucht, sind sie plötzlich gezwungen, zu kooperieren.

In den Szenen wechselten sich Deutsch und Polnisch mit den Akteuren ab, die Übersetzung der Dialoge in die jeweils andere Sprache war per Beamer an der Wand im Hintergrund nachzulesen, so dass die Zuschauer keine Verständnisprobleme hatten. Mittendrin immer wieder Lieder mit schönen Melodien und eindringlichen Texten. "Was ist schon normal, wenn alles anders ist?", wird da als Frage aufgeworfen. Komisch sei doch jeder mal – "deswegen ist auch niemand ganz normal". Es geht jedoch nicht nur um Gemeinsamkeit in Vielfalt, sondern ebenso darum, sich seinen Ängsten zu stellen, über sich hinauszuwachsen. Wie bei einem Vogel, der nie fliegen wollte, es aber nun erstmals versucht.

"Es hat viel Spaß gemacht", blickte die Münchebergerin Abby Wühle, mit 13 Jahren eine der Jüngsten im Team, auf die Woche zurück. "Wir waren abseits der Proben auch viel unterwegs, haben Flashmobs gemacht." Auch Magda Przybylska, die auch von Sebastian Henkys und weiteren Beteiligten Unterstützung hatte, zeigte sich zufrieden, wie sehr die anfangs zurückhaltenden Jugendlichen am Ende aus sich herausgingen. Die gelungene Aufführung und strahlende Gesichter waren Beweis dessen, dass auch die Fördermittel aus EU-Töpfen für das Theaterprojekt gut angelegt sind.