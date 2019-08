Diskussion um Schiris hält an

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder)/Groß Lindow (MOZ) Die Diskussion um das Problem fehlender Schiedsrichter im Fußballkreis Ostbrandenburg hält an. Tilo Hoppe, Vizepräsident von Blau-Weiß Groß Lindow, hatte vergangene Woche ein Video auf Facebook gestellt, in dem er sich über die Strafe vom Fußballkreis für die Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls ärgert. Blau-Weiß kann in der neuen Saison statt drei nur einen Unparteiischen stellen und erhält dafür drei Minuspunkte und 700 Euro Strafe. Mittlerweile wurde das Video allein auf der Vereinsseite gut 420-mal geteilt und mehr als 120-mal kommentiert.

"Die Resonanz hat mich total überrascht und war überhaupt nicht absehbar", erklärte Hoppe am Montag. "Das Video war eigentlich eher für unsere eigenen Mitglieder gedacht, damit sie sehen, wofür wir die Strafe bekommen. Wir haben als Vorstand ja auch eine Verantwortung den Sportlern gegenüber. Außerdem war es einfach ein Hilferuf. Ich dachte, wir stehen mit diesem Problem so ziemlich alleine da, dass wir das mit den Schiedsrichtern nicht auf die Reihe kriegen. Aber ich habe so viele Zuschriften auch von größeren Vereinen sowie aus Südbrandenburg und Berlin bekommen, die alle mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben und zum Teil noch weitaus höhere Strafen erhalten", berichtete der Groß Lindower.

Gemeinsam nach Lösung suchen

Er betonte außerdem, dass er niemanden habe angreifen wollen. "Wir wissen doch, dass auch der Fußballkreisverband ehrenamtlich betrieben wird. Vielleicht gelingt es ja, dass sich Vereinsvertreter und Fußballkreis zusammen hinsetzen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen", sagte Hoppe. Er berichtete, dass als "positiver Nebeneffekt" sich bereits mehrere Personen im Verein gemeldet haben, die sich für eine Ausbildung zum Schiedsrichter interessieren.

Dies wäre auch im Sinne von Dirk Jahn. Der Vorsitzende des Spielausschusses betonte, dass Vereine nur dann Punktabzüge bekommen würden, die schon in den vergangenen Spielzeiten nicht genügend Schiedsrichter – also einen pro Erwachsenen-Mannschaft – gestellt hätten.

Außerdem stellte er klar, dass der Verband eine Entschädigung der Ausbildungskosten für die Lehrgänge übernimmt, wenn ein neuer Schiedsrichter zwei Jahre lang gepfiffen hat. "Und wenn der Kreisverband etwas Geld übrig hat, erhalten die neuen Unparteiischen auch mal Kleidung wie ein T-Shirt oder eine Aufwärm-Hose von uns." Die Kosten für die Ausrüstung werden hingegen nicht vom Verband übernommen. Auch die Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro pro Spiel müssen die Vereine tragen.