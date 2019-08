Schwimmen-Radfahren-Laufen in herrlicher Kulisse

Edgar Nemschok

Waldsieversdorf (MOZ) Bereits zum 24. Mal wurde in Waldsieversdorf am Däbersee ein Triathlon veranstaltet. Und wie in den vergangenen Jahren war es auch diesmal so, dass alles sehr familiär ablief. Inzwischen kennt sich die teilnehmende Sportlergemeinde untereinander. Von einem harten oder gar verbissenen Wettkampf kann hier nicht die Rede sein. Man begrüßt sich freundlich und feuert sich sogar untereinander an.

Wichtig sind auch die Rituale, bevor es dann wirklich losgeht. Falk Hoffmann kommt aus Strausberg und startet für den KSC. Er trägt einen Wassereimer vom Strand zur Wechselstelle. "Wenn ich aus dem Wasser komme und dann in die Schuhe für das Radfahren steige, kann ich sie mir noch einmal abspülen. Sand in den Schuhen wäre später ein großes Problem." Nach 700 Metern Schwimmen, 13,1 Kilometern Radfahren und 6,2 Kilometern Laufen kam er in der Altersklasse bis 44 Jahre als Elfter ins Ziel.

Es gibt auch Sportler, die den Triathlon für sich als Leistungstest nutzen. Steffen Brendler ist Handballer bei der HSG Müncheberg/Buckow und steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Für ihn ist der Triathlon wie ein Heimspiel. Das heißt, vor allem auf der Laufstrecke und beim Radfahren hat er kaum Orientierungsprobleme. Er wird in seiner Altersklasse (Männer ab 45 bis 54 Jahre) Achter.

Zufriedene Gesichter

Insgesamt haben 31 Männer, drei Frauen, drei Familien und fünf Kinder gemeldet. Alle werden von Astrid Landsmann und Annerose Mann begrüßt und in die Anmeldelisten eingetragen. "Wir brauchen nicht viel sagen, alle wissen gut Bescheid, weil sie eben schon seit vielen Jahren dabei sind." Was wirklich auffällt, trotz der Strapazen kommen alle mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht ins Ziel. Den Familienwettbewerb (Schwimmen 400 m, Radfahren 4 km, Laufen 1,6 km) gewinnen Noah, Tamino und Vater Thomas Donda. Auch sie sind seit Jahren mit dabei und so etwas wie die Dauersieger. Triathlon-Talent Noah startet gleich zweimal und wird zweimal Erster. Auf Platz zwei landet Familie Olbrich-Georgi (Moritz, Magnus und Vater Alexander), die eigens aus Leipzig angereist sind.

Wolfgang Riedel war einst Boxer

Interessant ist die Besetzung der dritten teilnehmenden Familie. Sie hat auch den ältesten Starter mit dabei. Wolfgang Riedel ist Jahrgang 1938 und immer noch fit. "In meiner Jugend habe ich geboxt und war auch einmal DDR-Juniorenmeister", sagt er stolz. Er war immer sportlich aktiv und hat den Sport auch zum Beruf gemacht. "Ja, ich war Sportlehrer", berichtet der Bad Saarower. Dass alles nicht ganz so ernst ablief, beweist Henry Haferkorn, der den Preis für das beste Outfit hätte bekommen müssen. Sein Sportanzug erinnert eher an einen Frack, als an den üblichen Einteiler für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Er "betreut" auch beim Wettkampf seinen Kumpel Holger Schrobitz. Der Frankfurter, der erstmals einen solchen Wettkampf bewältigt, hält tapfer durch und bekommt aus seinem mitgereisten Freundeskreis aus Frankfurt eine Finisher-Goldmedaille.

"Als Verlierer fühle ich mich nicht, auch wenn ich auf dem letzten Platz angekommen bin", sagte erschöpft, aber sehr zufrieden Tom Hermann, der für die stärkste Mannschaft "Die fantastischen Sieben" an den Start geht. Er studiert Gesundheitswissenschaften und spricht eher vom olympischen Gedanken. "Dabei sein ist alles und ankommen ist noch viel mehr", sagt er. Genau wie Hermann hat auch Janek Voigt, der die Fantastischen Sieben zusammengerufen hat, seinen Platz aus dem Vorjahr bestätigt. Er wird Neunter. "Aber ich habe mich um satte 14 Sekunden in diesem Jahr verbessert", jubelt er.

Pommes nach der Siegerehrung

Nach der feierlichen Siegerehrung durch Wolfram Langenstedt vom ausrichtenden Waldsieversdorfer Heimatverein wird noch lange über persönliche Bestzeiten, die Strecke, das Wasser im Großen Däbersee usw. gesprochen. Und endlich gibt es dann auch die verdienten Pommes mit Bratwurst oder Hähnchenschnitzel.