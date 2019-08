Autofreie City bleibt umstritten

MOZ

Eberswalde (MOZ) Vor gut einer Woche lagen Gegner und Befürworter einer Fußgängerzone in der Friedrich-Ebert-Straße noch nahezu gleichauf. Zum Abschluss der MOZ-Online-Umfrage ergibt sich ein etwas deutlicheres Bild. Gut 49 Prozent der Teilnehmer sprachen sich gegen die autofreie Innenstadt aus. Sie befürchten vor allem für die Geschäfte im Zentrum negative Folgen. Knapp 41 Prozent der Teilnehmer indes sind überzeugt, dass die Ebert-Straße durch die Ausweisung als Fußgängerzone an Aufenthaltsqualität gewinnen würde. Knapp zehn Prozent meinten: "Es käme darauf an. Allein den Autoverkehr zu verbannen, würde nicht reichen." Insgesamt haben knapp 800 Leser abgestimmt. Das Ergebnis ist freilich nicht repräsentativ, dürfte aber doch die Stimmung widerspiegeln. Die Frage einer autofreien Innenstadt und einer Fußgängerzone spaltet Eberswalde. Und bleibt höchst umstritten.

Dies zeigen auch die Kommentare, die Leser abgegeben haben. Bruno schreibt etwa, eine Fußgängerzone würde "dem bestehenden Einzelhandel nur Einbußen bringen". Erst wenn es in der Straße wirklich attraktive Geschäfte und Cafés gäbe, könnte man darüber nachdenken. Swen wiederum meint: "Man würde einigen Motorrad- und Autofahrern die Prollmeile nehmen." Das Zentrum wäre auch über die Eisenbahn- und Breite Straße bequem zu erreichen. Andere Leser plädieren für Ausnahmeregelungen für Obus und Radfahrer.