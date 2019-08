Gewinnen ist nur schönes Beiwerk

Dirk Schaal

Finowfurt (MOZ) Auch beim GO.med Cup der Frauen stand der sportliche Gedanke im Vordergrund, gewinnen war nur Beiwerk.

"Es gab wohl früher mal so ähnliche Turniere hier in Finowfurt. Ich finde solche Wettkämpfe gerade in der Vorbereitung sehr wichtig, sportlich als auch für die Teambildung, so habe ich mich dahintergeklemmt, dass das Turnier auch so stattfinden kann", berichtete Dirk Menzel, Trainer der Verbandsliga-Frauen des Finowfurter SV.

Einiges hat sich Menzel mit seinen Schützlingen vorgenommen, denn vor dieser Saison fand ein Umbruch in der Mannschaft statt. Schon vor der letzten Saison hatten einige A-Junioren und junge Spielerinnen von Stahl Finow die Frauen vom FSV verstärkt, zunächst noch als Ergänzungskader oder in der zweiten Vertretung. Nun sollen sie die Verantwortung in der Verbandsliga übernehmen. "Das geht sicher nicht spurlos, aber ich bin guter Hoffnung", sagte Menzel.

Zurück in Finowfurt

Mit dabei beim FSV ist nach acht Jahren Pause auch Claudia Höhn. Die 30-Jährige hat in Finowfurt das Handballspielen erlernt, was dann auf der Sportschule in Frankfurt gefestigt wurde. Nun ist sie wieder in Finowfurt und will mithelfen, die Mannschaft unter die ersten Drei der Liga zu bringen. Ein guter Einstieg dafür war das Turnier.

"Zum ersten Mal haben wir in der Formation am Freitag vor dem Turnier zusammen trainiert. Insofern waren wir auch gespannt, wie es laufen wird", sagte Annett Hanke, Finowfurter Vereinsvorsitzende und nach der Saison als Spielerin von der Verbandsligamannschaft zur Zweiten gewechselt. "Mann muss auch mal der Jugend die Chance geben", sagte sie lachend zur Begründung.

Im letzten Spiel kam es zwischen den ungeschlagenen Finowfurter Teams zum Finale. 13:11 konnten sich die jungen Wilden durchsetzen und verwiesen den FSV II auf Platz zwei.

Bärinnen vor einer Premiere

Vor einer Premierensaison stehen die Handballerinnen des HSV Bernauer Bären. Nach Platz 2 in der Kreisliga, punktgleich mit Meister Motor Hennigsdorf, stürzen sie sich nun in das Abenteuer Verbandsliga. "Im ersten Spiel gegen Finowfurt II wurde mir Angst und Bange. Im zweiten Spiel kam dann schon langsam wieder mehr Schwung rein und die ersten Ansätze waren zu erkennen. Da wäre dann gegen Finowfurt I mehr drin gewesen. Das dritte Spiel gegen Lok Templin war super, da hat sich meine Mannschaft frei gespielt. Es war ein tolles Turnier, wir kommen gerne wieder", resümierte der Bernauer Trainer Daniel Kahl das Turnier, der auch die zweiten Männer des Vereins betreut. Priorität liegt bei seinen Frauen, die er am Ende im Mittelfeld der Verbandsliga erwartet: "In der Mannschaft steckt eine Menge Potential. Wenn sie das abrufen können, sollte es auch klappen." Im Turnier reichte es zu Platz 3.

Zum ersten Mal traf der neue Trainer Ulf-Rüdiger Schenk seine Mannschaft vom Templiner SV beim Finowfurter Turnier. "Im Vordergrund steht tatsächlich für mich das Kennenlernen, alles andere ist nebensächlich", betonte dann auch der Coach.