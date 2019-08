FSV-Abwehr offenbart einige Lücken

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat ein Testspiel beim Kreisoberligisten Pneumant Fürstenwalde 3:3 (2:2) gestaltet. Die Gäste waren ohne ihren Stammtorwart Sebastian Grummt angereist, so half einmal mehr Feldspieler Dietrich Lichtner aus. "An das Spiel nach hinten müssen wir noch arbeiten, vorn lief es schon ganz ordentlich. Wir hätten durchaus vier, fünf Tore mehr machen können", erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Schwagerick.

Grätz und Wulff sind zurück

Nach einem Jahr schöpferischer Pause in der zweiten Mannschaft aufgrund familiärer Verpflichtungen ist Christian Grätz wieder ins Landesliga-Team zurückgekehrt. Prompt erzielte der 33-Jährige mit dem Treffer zum 3:3 ein Tor. "Wir konnten ihn überreden, wieder in der Ersten mitzuspielen. Nun kann er wieder etwas mehr trainieren. Doch wir müssen Steven und Maik Frühauf ersetzen", sagt Schwagerick. Im Herbst wird auch wieder der am Kreuzband operierte Yvan Ghilslain Ngoyou zurück erwartet. Ebenfalls nach längerer Landesliga-Abstinenz stellt sich Christian Wulff zur Verfügung. "Wenn Wulff sich in eine ordentliche körperliche Verfassung bringt, dann ist er auf alle Fälle eine Verstärkung", hofft Schwagerick, dass der Routinier mit einigen individuell starken Aktionen das Fehlen der Frühauf-Zwillinge im Offensivbereich halbwegs ausgleichen kann.

Aufgrund der Trauer nach dem tödlichen Unfall eines Nachwuchsspielers war es der letzte Test vor dem Landespokalspiel gegen den RSV Eintracht am Sonnabend.

FSV Dynamo: Dietrich Lichtner – Naijbullah Ahmadi (46. Falk Busch), Toni Seelig, Eddi Hantelmann, Konstantin Klippenstein – Benjamin Bartz, Robert Glaser – Oliver Weniger, Daniel Friedrich, Christian Grätz – Nico Urbansky

Tore: 0:1 Urbansky (13.), 1:1, 2.1 Tom Knoll (20., 39.), 2:2 Glaser (42.), 3:2 Enrico Schübler (64.),3:3 Grätz (76.)