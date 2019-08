Gropius für alle

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sein Name klingt poetisch: Sorgenfrei. Sorgenfrei sind allerdings die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen nicht. Die Fraktion wagte deshalb jetzt einen Vorstoß zur Rettung und zum Erhalt jenes Kupferhauses an der Altenhofer Straße 2 in Eberswalde, das Anfang der 1930er-Jahren von keinem Geringeren als Walter Gropius, Gründer und erster Direktor des Bauhauses, entworfen wurde. Haus "Sorgenfrei", es gehört zum Ensemble der insgesamt acht "Allkupferhäuser" in Finow, ist das einzige, das noch weitgehend original erhalten ist. Weshalb es Bündnis 90/Die Grünen einer öffentlichen Nutzung zuführen wollen.

Die Gelegenheit sei günstig, so die Initiatoren, die sich während der jüngsten Parlamentssitzung mit einer entsprechenden Anfrage an das Baudezernat der Stadt wandten. Der Mieter sei gerade ausgezogen, das Haus stehe jetzt leer. Der Eigentümer wolle verkaufen, deshalb sei eine gewisse Eile geboten, heißt es in dem Schreiben der Fraktion.

Parlamentsbeschluss nötig

Und: Die Vereine "Finower Wasserturm und sein Umfeld" sowie "Unser Finowkanal" seien gemeinsam bereit, ein Gesamtkonzept zur Sanierung sowie zur möglichen Nutzung zu erarbeiten. Gleichwohl sei man natürlich auf die Unterstützung der Stadt angewiesen. Deshalb fragt die Fraktion, ob ein Erwerb des Kupferhauses durch die Stadt denkbar wäre, wenn ja unter welchen Bedingungen und ob eine Kooperation mit den genannten Vereinen zur Sanierung und Nutzung vorstellbar sei.

Die Antwort machte den Bündnisgrünen Mut. Grundsätzlich sei die Stadt natürlich bereit, das Projekt zu unterstützen und sich für einen denkmalgerechten Erhalt zu engagieren, ließ Baudezernentin Anne Fellner wissen. Dazu bedürfe es freilich, formal gesehen, eines Antrags aus dem politischen Raum und letztlich eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Der sei Grundlage des Handelns. Ein Zusammenwirken mit den Vereinen, deren Engagement sei selbstverständlich zu begrüßen. Denkbar sei aber auch der Erwerb durch eine Stiftung, so Fellners zusätzlicher Hinweis. In puncto Sanierung gab sie allerdings auch zu bedenken, dass nach jetzigem Stand kurz- und mittelfristig alle personellen und finanziellen Ressourcen für den Erhalt und den Ausbau der sozialen und Bildungs-Infrastruktur in der Stadt gebunden seien. Etwa für die Beseitigung der Engpässe bei Kita-Plätzen.

Vereine in Startlöchern

Ausführungen, die Fraktionsvorsitzende Karen Oehler als "Einladung" versteht, wie sie nach der Sitzung sagte. Als Einladung, eine entsprechende Beschlussvorlage ins Parlament einzubringen. Erste Abstimmungen dazu laufen offensichtlich bereits. Vor allem mit dem privaten Eigentümer, der laut Oehler bereit sei, mit der Stadt bzw. den Vereinen zu kooperieren. Die Akteure von "Finower Wasserturm und sein Umfeld" sowie "Unser Finowkanal" sitzen laut Hartmut Ginnow-Merkert und Karl-Dietrich Laffin ebenfalls in den Startlöchern. Aufgrund des aktuellen Leerstands biete sich die einmalige Chance, das Denkmal von der privaten in eine öffentliche Nutzung zu überführen, sind sich die Vereine einig.

Im Finower Wasserturm informiert eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Kupferhäuser. Diese waren von den Hirsch Kupfer- und Messingwerken als Fertighäuser entwickelt und 1931 auf der Deutschen Bauausstellung präsentiert worden. Die Prototypen stehen noch heute an der Altenhofer Straße. Sieben der acht historischen Eigenheime sind allerdings inzwischen stark überformt.