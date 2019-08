Außenanlagen werden eingeweiht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fertiggestellt sind sie schon eine ganze Weile, doch am Freitag sollen nun die neu gestalteten Außenanlagen am Standort Waldstraße des Oberstufenzentrum Oder-Spree in Eisenhüttenstadt offiziell eingeweiht werden. Die Neugestaltung war unter anderem deshalb notwendig geworden, weil im Hofbereich eine neue Mensa errichtet worden ist. Außerdem wurde neben der Schulsporthalle ein Kleinsportfeld angelegt sowie die Zufahrt von der Waldstraße zum Gelände neu geregelt. Bauherr ist der Landkreis Oder-Spree als Schulträger.