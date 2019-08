Bootstour im Unterricht

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Auf Bootstour können Schüler der 5. und 6. Klassen gehen. Die Verwaltung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin und der Verein Kulturlandschaft Uckermark laden Grundschulen aus den Landkreisen Uckermark und Barnim zu einem Projekttag auf dem Solar Explorer auf dem Werbellinsee ein. An Bord des Solar-Schiffes beschäftigen sich die Kinder mit dem Thema Klimaschutz und Klimawandel und was sie selbst im Alltag dafür tun können. Der Projekttag ist ein Angebot im Rahmen des Klimaschutzprojektes Zenapa (Zero Emission Natur Protection Areas), das nachhaltige Modelle und Strategien für klimafreundliche Regionen entwickelt. Im vergangenen Jahr fand ein Klimaschutzprojekt und eine Kinder-Klimakonferenz in der Blumberger Mühle statt. In diesem Jahr wollen die Zenapa-Akteure mit dem Projekttag auf dem Solarschiff weitere Angebote für Schulen machen. "Dass Kinder schon sehr sensibilisiert sind, zeigt die Fridays for future-Bewegung. Da passt unsere Aktion sehr gut dazu, um zu zeigen, was man für das Klima tun kann", erklärt Frieder Mundt, Klimamanager im Biosphärenreservat. Für Evelyn Niemeyer vom Kulturlandschaftsverein ist es zudem eine gute Gelegenheit, das Solar Explorer Boot noch intensiver für Schulen vor allem aus dem ländlichen Raum zu nutzen. Durch Sponsoren und Fördermittel ist das Projekt für Schulen kostenlos. Am 13. August findet die Eröffnungsveranstaltung in Altenhof statt.