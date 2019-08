Musik und Markt der Möglichkeiten beim Folkfest

MOZ

Wulkow b. Booßen (MOZ) Folk am Speicher und einen Markt der Möglichkeiten gab es am Sonnabend in Wulkow bei Booßen. Die Singegruppe Alt Zeschdorf unterhielt, es gab Workshops für Tanz und Percussion sowie offenes Singen in der Kirche. Die Gruppe Hoedown spielte und es gab eine Ausstellung zum Thema "Churches For Future". Analog zu "Fridays for Future" fordert diese Bewegung mehr Anstrengungen im Klimaschutz. Am Abend bot das Harry´s Freilach - Klezmer Trio mit Harry Timmermann, Robin Draganic und Farhan Sabbagh auch arabische Percussion.