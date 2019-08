Insektengipfel auf Rathausflur

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Zugegeben: Ich kannte sie auch nicht alle, musste des Öfteren nachschlagen. Im Garten liegt deshalb ein dickes Buch bereit", erklärte Rüdiger Schulz, leidenschaftlicher Hobby- und Naturfotograf, bei der Eröffnung seiner Ausstellung "Insektengipfel" am Montagnachmittag im Rathaus. In der Fotoschau hat der Eberswalder 24 Käfer, Schmetterlinge, Bienen und Co. zusammengeführt. Sein Lieblingsmotiv sei der Gemeine Bienenkäfer, auch Bienenwolf genannt. Dessen Larven würden räuberisch in Bienennestern und Bienenstöcken leben, weiß der 65-Jährige inzwischen. Etliche der krabbelnden oder fliegenden Freunde seien auch für ihn echte Neuentdeckungen im heimischen Garten. Er staune selbst, was sich seit dem Anlegen einer Wildblumenwiese alles so einstellt in seinem kleinen, grünen Paradies. Und: Etliche Insekten habe er 50 bis 100 abgelichtet, für den einen Moment. "Ohne Digitalfotografie undenkbar", sagte Schulz, der im vorigen Jahr schon mit Pilzaufnahmen im Rathaus vertreten war. Schachbrett, Rosenkäfer, Ölkäfer, Ligusterschwärmer oder Dolchwespe sind bis zum 17. Oktober zu bewundern.