Unfall sorgt für Staus in der Innenstadt

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Zwei Verkehrsunfälle hat die Polizei am Montag in Beeskow aufgenommen. Kurz vor 10 Uhr fuhr ein Daihatsu am Markt eine Fußgängerin an. Die 68-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Wenig später stieß in der Ringstraße an Honda gleich gegen zwei Fahrzeuge. Auslöser waren wahrscheinlich plötzliche gesundheitliche Probleme der 59-jährigen Fahrerin, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam. Durch den Unfall, bei dem die Feuerwehr zum Einsatz kam, bildeten sich Staus in Ring- und Oststraße.