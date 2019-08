Ubs bald auch im Hof-Theater

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem Kooperationsvertrag haben die Intendanten Matthias Raupach vom Bad Freienwalder Hof-Theater und André Nicke von den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Ubs) ihre Zusammenarbeit besiegelt. Beteiligt an der Vereinbarung war auch Reinhard Simon, langjähriger Intendant der Ubs, der Ende August in den Ruhestand geht. Dann übergibt er die Intendanz an André Nicke, der bereits seit zwei Jahren Schauspieldirektor an den Ubs ist.

Beide Häuser profitieren

André Nicke besuchte am Freitagabend die Premiere der Sommerkomödie im Oderbruch (MOZ berichtete) mit dem Stück "Höchste Zeit. Vier Heldinnen im Hochzeitsrausch" und bezeichnete die Inszenierung als "Punktlandung". "Das ist das richtige Stück für einen schönen Sommerabend – eine Komödie, aus der man beschwingt heraus geht", fügte er hinzu.

Beide Theater profitieren von der Zusammenarbeit. Als Landestheater seien die Uckermärkischen Bühnen verpflichtet, ihre Produktionen möglichst breit ins Land zu tragen, sagte André Nicke gegenüber dieser Zeitung. Geplant sei vor allem, Produktionen des Kinder- und Jugendtheaters der Ubs in Bad Freienwalde aufzuführen. Das Hof-Theater, das diese Sparte selbst nicht bedient, gewinnt durch die bessere Auslastung.

Die Uckermärkischen Bühnen sind seit 2018 Landestheater. Sie bekommen einen höheren Zuschuss vom Land Brandenburg. Schauspieler und Techniker packen dafür die Koffer, 80 bis 100 Vorstellungen im Land nachweisen zu können. "Häufig müssen wir unser ganzes Equipment von der Beleuchtung bis zur Soundanlage mitbringen", berichtete André Nicke. Dies sei in Bad Freienwalde nicht erforderlich.

Feinste Technik vor Ort

"Hier brauchen wir nur einen Stick mitzubringen", lobte der designierte Schwedter Intendant die technische Ausstattung des Hof-Theaters. Matthias Raupach sei ein Generalist, weshalb seine kleine Bühne feinste Technik aufweise.

Bisher hat die Ubs mit der Kulturfabrik Fürstenwalde einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Geplant sind weitere Verträge mit Städten im Norden von Brandenburg, darunter mit Wittenberge, Eberswalde, Neuruppin, Templin, Hennigsdorf und Rathenow.

"Wir werden wohl 2020 die ersten Stücke der Uckermärkischen Bühnen bei uns haben", sagte Matthias Raupach, dessen Traum vom eigenen Theater immer mehr mit Leben erfüllt wird. "So schnell geht es nicht, in diesem Jahr ist unser Terminkalender voll bis oben hin", ergänzte André Nicke.