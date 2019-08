Mit 100 Tänzern im gleichen Takt

Doris Steinkraus

Gusow (MOZ) Line Dancer sind eine eigene Szene. Wenn sie sich treffen, dann bleiben sie meist unter sich, so auch beim Country-Fest am Wochenende am Gusower Baggersee. "Wir sind zum dritten Mal hier", schwärmte Cheforganisator Klaus Schönfeld, den alle nur als Jimmy kennen. Schönfeld ist Inhaber eines Veranstaltungsservices in Luckau. Er kennt das Festgelände am Gusower See durch langjährige Kontakte mit den Organisatoren des Oldtimer- und Teilemarktes.

Irgendwann reifte die Idee, das Gelände im Oderland auch für ein Fest des Line-Dance-Szene zu nutzen. Einige der Teilnehmer hatten schon die ganze Woche ihre Zelte und Campingwagen aufgeschlagen. "Es ist ein tolles Fleckchen Erde", bescheinigte Schönfeld.

Schrittfolgen entscheiden

Ein Fest der Line Dancer läuft anders als normale Tanzfeste. Die Frauen und Männer treffen sich vor allem, um zu tanzen und das den ganzen Tag, gern auch an mehreren Tagen hintereinander. Sie laden sich Profis ein, die mit ihnen eine Choreografie einüben. Einen Tanzpartner braucht man nicht. Die Schrittfolgen einer Choreographie wiederholen typisch nach einem Vielfachen von acht Schritten. Häufig sind es 32, 48 oder 64 Schritte. Andere Schrittzahlen sind möglich und werden auch benutzt. Darum geht es den Mitgliedern der Szene, die aus allen Teilen Brandenburgs und auch aus anderen Bundesländern kommen.

"Es gibt die sozialen Netzwerke", erklärt Schönfeld. "Da sind solche Termine aufgelistet. Jeder sucht sich raus, wo er hin möchte. Es gibt keine festen Gruppen." Es gibt auch keinen Verein. Leute wie Schönfeld organisieren Treffen, bei denen es immer auch Workshops gibt. Die Teilnehmer entrichten ihren Beitrag und dann sind sie dabei. In Gusow erwartete sie am Samstagabend mit "Lennox Rockets" eine bekannte Band aus der Country Szene. Auch zu deren Musik wurde natürlich gemeinsam getanzt. Man kennt die Schrittfolgen und kann sich unkompliziert mit 50, 100 oder mehr Tänzern im gleichen Rhythmus bewegen. Normalen Besuchern bleibt da meist nur das staunenden Zuschauen. Die Tanzfläche ist zu jeder Zeit komplett von den Line Dancern belegt, jeder muss "mitschwimmen".

Im kommenden Jahr werden die Line Dancer gleich eine ganze Woche am Gusower See fachsimpeln, sich austauschen und in vielen Workshops neue Choreografien einstudieren. "Da werden auch Profis aus den USA kommen und hier ordentlich einheizen", kündigt Klaus Schönfeld an. Das Areal am See sei einfach ideal, um nicht nur gemeinsam Spaß beim Tanzen zu haben, sondern auch Natur und Wasser zu genießen.

Das nächste Event am Gusower Baggersee steht auch schon an. Vom 16. bis 18. August steigt das diesjährige Bikertreffen in Gusow. Der MC Born to be Wild lädt zu seiner großen Sommerparty ein. Angekündigt sind neben heißen Öfen viel Musik unter anderem eine AC&DC Cowerband.

Infos Line Dance unter www.CountryJimmy.de, Bikertreffen unter