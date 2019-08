Wirtschaftsweg: Verkehrslärm nervt Anwohner

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn meine Frau die Geschwindigkeit verringert, um in die Grundstückseinfahrt einzubiegen, wird sie schon überholt", sagt Peter Heine. Es werde zu schnell im Wirtschaftsweg gefahren, es kämen manchmal gar Schwerlasttransporter mit Baumaschinen auf Tiefladern, berichtet der Professor im Ruhestand: "Bei Begegnungen von Lkw wird es eng, zumal es keinen Fußweg gibt", sagt Heine. Weiter in Richtung Kastanienallee hat Rudolf Lautsch sein Grundstück. Der 83-Jährige berichtet, dass er sich seit Jahren darum bemüht, dass der Wirtschaftsweg wie einst für den Lkw-Verkehr gesperrt wird. Die schweren Laster zerfahren die Randstreifen, der Gehweg ende nach 100 Metern. Die Einhaltung der 30er-Geschwindigkeitsbegrenzung werde nicht kontrolliert. Die Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung würden ignoriert und führten nur zu erhöhter Lärmbelastung, sagt Lautsch.

Rathaus kennt die Probleme

Für Peter Heine sind Geschwindigkeitskontrollen angebracht: "Gerade am Wochenende fahren hier viele Jugendliche Inlineskater oder Skateboard. In der Senke werden sie von Kraftfahrern leicht zu spät wahrgenommen." Noch sei nichts passiert, aber die Gefahr sei nicht zu unterschätzen. Ein weiterer Anwohner, Peter Schütt, stört sich weniger am alltäglichen Verkehr, wohl aber an jenen, die bei Straßensperrungen auf Schleichwegen die Umleitungsstrecke abkürzen: "Es wäre auch schön, wenn die Straßenbeleuchtung nicht auf der falschen, der unbebauten, Seite stünde."

Im Rathaus kennt man seit Jahren die von Rudolf Lautsch vorgetragenen Probleme, sieht aber keinen Handlungsbedarf. Einzig bei Baumaßnahmen erwägt der Fachgruppenleiter Tiefbau/Grün, Arthur Seyfarth, Schritte: "Es wird dann, wie schon mehrfach praktiziert, mit akutem Anstieg des Kfz-Verkehrs im Wirtschaftsweg eine temporäre Sperrung des Wirtschaftweges geprüft, um sogenannte Schleichverkehre zu unterbinden." Der Anteil des Lkw-Verkehrs habe bei Verkehrsdatenerfassungen bei 1,4 bis 1,8 Prozent gelegen, bei großen Lkw bzw. Lastzügen maximal 0,1 Prozent. Die gefahrenen Geschwindigkeiten lägen laut der Erhebungen aus den Vorjahren zwischen 33 und 36 km/h. Im November 2016 im Schnitt bei 34 km/h. Zusätzlich zu den Aufpflasterungen, die optisch und fahrdynamisch den geschwindigkeitsreduzierten Bereich deutlich machen sollten, habe die Stadt die Fahrbahnmarkierung 30 km/h aufbringen lassen. Die Weiterführung des Gehwegs ist laut Arthur Seyfarth auch nicht geplant, "da es sich um eine Mischverkehrsfläche handelt". Das Fahrzeugaufkommen von 36 bis 54 Kfz pro Stunde entspreche dem von Anliegerstraßen.