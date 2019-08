Wenn Milchkühe Karussell fahren

Dietmar Puttins

Wiesenau Auch nachts wird gemolken: In drei Schichten – alle acht Stunden – geht es für 2400 von 2500 Milchkühen aufs Karussell bei der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung. Gelassen drehen die Tiere ihre Runden auf einem hochmodernen Melkstand in der Milchviehanlage an der Straße Zum Milchhof 1. Danach geht es zurück in eine von drei sehr großen Stallanlagen. Jede fasst 800 Tiere. Freilaufend belegen die in 200-er-Gruppen getrennten Wiederkäuer ihre mit Stroh ausgelegten Tiefliegeboxen. "Die Kuh ist ein Gewohnheitstier und liebt Langeweile", weiß Stefan Rothe, der mit Roman Reincke die Geschäfte führt. Als wir uns treffen, herrschen 30 Grad Celsius. Im Gespräch mit der MOZ erklärt Rothe, wie sein Betrieb bei Hitzewellen gegensteuert.

Herr Rothe, wie begegnet Ihr Betrieb dem Hitzestress der Kühe?

Der Stress beginnt schon bei 17 Grad Celsius Stall-Temperatur, ist aber dem Tier nicht anzumerken. Es hängt davon ab, wie viel Leistung eine Kuh erbringt. Eine Standard-Kuh produziert bei uns im Durchschnitt 30 Liter am Tag. Spitzen-Kühe geben 50 bis 60 Liter. Für diese beginnt der Hitze­stress eher. Die Frage ist, wann schalten wir die Ventilatoren an? Wir sagen ab 17 Grad Stall-Temperatur. Natürlich braucht es dazu große Ställe wie bei uns.

Setzen Sie Berieselungsanlagen zur Abkühlung ein?

Nein. Unsere Ställe haben komplett offene Seiten, bieten viel Licht, Luft und Platz. Der Wind bläst von Westen hindurch. Unterstützend arbeiten die Lüfter. Bei der Berieselung stellt sich immer die Frage: Wo mache ich das? Wir wollen das Futter und die Liegeboxen nicht nass machen. Von daher ist man immer im Zwiespalt: Kühlen möchten wir, aber die Berieselung brächte ein hohes Risiko an Negativfolgen.

Sie haben also für sich einen Weg gefunden?

Aus jetziger Sicht. Wenn diese extremen Jahre zunehmen, dann werden wir vielleicht doch noch mehr machen müssen. Wir denken aktuell schon darüber nach, in weitere Lüfter zu inves-tieren.

Sind Sie von der Klima-Entwicklung überrascht worden?

Es zeigt sich auf alle Fälle, dass wir damit Probleme haben. Das hat eben nicht nur Folgen auf dem Feld, sondern auch im Stall. Die Kuh mag diese hohen Temperaturen nicht. Da müssen wir gegensteuern.

Können Sie die Verluste bei der Milchproduktion beziffern?

In Hitzephasen wie in den letzten Wochen melken wir zirka zehn Prozent weniger Milch am Tag.

Wie sieht es bei Getreide und Futterstoffen aus?

Für dieses Jahr können wir es noch nicht klar sagen. Raps ist vom Ertrag her sehr schwach. Die Gerste-Erträge sind dieses Jahr zehn Prozent schlechter unter Durchschnitt. Da erreichen wir 59 Doppelzentner pro Hektar. Das ist schlechter als der Durchschnitt der vorigen fünf Jahre mit jeweils rund 66 Doppelzentnern pro Hektar. Ich schätze, die Weizenerträge werden auch in diesem Jahr unter Durchschnitt sinken. Also, es gibt insgesamt keine gute Ernte.