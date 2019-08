Von Tür zu Tür – SPD startet in die heiße Wahlkampfphase

Ulrich Thiessen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dagmar Schulze ist mit Mann und Enkelchen unterwegs, als ein Tross Wahlkämpfer sie aufhält. Der brandenburgische SPD-Generalssekretär Erik Stohn eröffnete am Montag in seiner Heimatstadt Jüterbog die heiße Wahlkampfphase.

Gemeinsam mit Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil ist er in einer gut gepflegten Eigenheimsiedlung unterwegs. Beim Ehepaar Schulze sind sie an der richtigen Adresse. Sicherheit, damit die Enkeltochter behütet aufwachsen kann, wünschen sich die beiden. Dazu noch eine transparente Politik und Glaubwürdigkeit. Als das Gespräch auf Ministerpräsident Dietmar Woidke kommt, erklärt Dagmar Schulze, dass der schon recht perfekt ist. "Der davor war auch perfekt und der davor war noch perfekter", lautet ihr Kompliment an Matthias Platzeck und Manfred Stolpe.

An den Haustüren der kleinen Straßen mit Blumennamen stoßen die Wahlkämpfer meist auf Wohlwollen, zumindest auf Aufgeschlossenheit. Die Flyer der SPD werden entgegengenommen, mitunter entspinnt sich ein Gespräch. Ein älterer Herr hat nur die Sorge, dass seine noch ungeschnittene Hecke nicht mit ins Bild der Fotografen gerät. Lediglich ein älteres Paar bei der Gartenarbeit, wendet sich grimmig ab.

Das Klingeln an Haustüren ist heute viel wichtiger als Großveranstaltungen, sagt der Bundesgeneralsekretär. Letztlich geht es auch um einen Test, ob der jeweilige Direktkandidat bekannt ist oder ob noch mehr Plakate gebraucht werden. Wenn es gut geht, dann kommen die Leute noch zu Veranstaltungen. Ende der Woche lädt die Jüterboger SPD zu einem Grillwettbewerb mit dem Ministerpräsident. Der Erlös der Würste soll den Feuerwehren zugute kommen, die in diesem Jahr rund um Jüterbog schon jede Menge Einsätze bei Waldbränden hatten.

Klingbeil und Stohn argumentieren immer wieder mit dem Imageschaden, den das Land nimmt, wenn die AfD am 1. September stärkste Kraft werden sollte. Wir oder die lautet verkürzt das Motto, mit dem die SPD unentschlossene Wähler gewinnen will.

Ein anderer Fahrplan

"Für uns ist entscheidend, dass Dietmar Woidke Ministerpräsident bleibt", sagt der Gast aus dem Willy-Brandt-Haus. Das dürfte der Regierungschef in Potsdam zurzeit oft zu hören bekommen. Das ändert aber nichts daran, dass man in der Bundespartei nach der verlorenen Europawahl Ende Mai wenig Rücksicht auf die anstehenden Wahlkämpfe in Thüringen, Sachsen und Brandenburg nahm. Die Dauerdebatte um den Verbleib in der ungeliebten Groko in Berlin konnte nicht zur Unterstützung der ostdeutschen Parteifreunde hintangestellt werden, geschweige denn darauf verzichtet werden, die Bundesvorsitzende Andrea Nahles aus dem Amt zu mobben.

Die brandenburgische SPD hatte zunächst noch die Hoffnung, dass man noch im Sommer einen neuen Vorsitzenden findet, die Partei sich beruhigt und vielleicht ein leichter Aufwärtstrend vor der Landtagswahl zu spüren ist. Aber im Willy-Brandt-Haus wurde ein anderer Fahrplan gestrickt.

Der sieht vor, dass sich bis zum 1. September Kandidaten melden können. Sieben eher weniger als mehr bekannte Sozialdemokraten haben es bislang getan. Große Teile der Partei warten darauf, dass der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, seine Kandidatur bekannt gibt. Und wenn der nicht will, dass der zweite Niedersachse, Generalsekretär Klingbeil in die Bresche springt.

In einem Café am Markt von Jüterbog verteidigt Klingbeil die lange Kandidatensuche. Das werde die Partei voranbringen und vielleicht auch einen neuen Mitgliederschub – irgendwann im Herbst. Für die Brandenburger SPD wahrscheinlich zu spät. Er wiederholt, dass er selbst sich zu einem gegebenen Zeitpunkt erklären werde, ob er Bundesvorsitzender werden will.

Auch die Forderung von Woidke, dass bei einer Doppelspitze einer von beiden aus dem Osten kommen sollte, ist verpufft. Woidke selbst schließt eine Kandidatur aus, genauso wie bislang seine Schweriner Kollegin Manuela Schwesig oder die aus Frankfurt (Oder) stammende Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Zurück zum Haustürwahlkampf! In der brandenburgischen SPD hofft man damit ein probates Mittel gefunden zu haben, um trotz schlechter Umfragewerte wenigstens bei den Direktmandaten punkten zu können. Die Zeiten scheinen vorbei, da die Ministerpräsidenten quasi im Alleingang für 30 Prozent und mehr sorgen konnten. In den vergangenen Wochen wurden regelmäßig Berechnungen veröffentlicht, welche Partei welchen der 44 Direktwahlkreise gewinnen könnte. Die Farben auf den entsprechenden Landkarten wechseln ständig und sorgen in der langjährigen Regierungspartei für Verunsicherung.

"Wenn man heute an Haustüren klingelt nimmt man eine andere Stimmung wahr als 2014", heißt es aus der Partei. Nicht alle Sozialdemokraten setzen im Wahlkampf auf Klingeltouren. Einige haben ihre Wahlplakate individuell gestaltet und statt der Flyer mit Dietmar Woidke eigene Varianten drucken lassen. Jeder kämpft für sich allein, heißt es dann. Und: es wird knapp werden bei den Direktmandaten – für den einen oder anderen liegt vielleicht darin eine Chance.