Der Rock-Funke springt über

Matthias Wagner

Eberswalder (Freier Autor) Für viele war es am späten Samstagabend eine musikalische Reise in die Jugendzeit, als die britische Kultband "The Sweet" auf der Freilichtbühne im Familiengarten in die Saiten griff und ihre bekanntesten Hits lautstark ins Rund schmetterte. Und das klang gar nicht mal so süß, wie der Bandname suggeriert.

Diese Rockband war mit Hits wie "Ballroom Blitz", "Teenage Rampage", "Blockbuster" oder "Fox on the Run" die erfolgreichste Glam-Rock-Gruppe der 1970er-Jahre. Die Gruppe stammt aus dem englischen Middlesex, nannte sich ursprünglich "Sweet Shop" und trat bis 1970 sowohl in Clubs als auch in Diskotheken auf. Hits, wie "Love is like Oxygen", der 1978 die Top Ten in Deutschland, Großbritannien und den USA erreichte, waren vielen Fans noch gut im Gedächtnis. Insgesamt schaffte "The Sweet" es in Deutschland mit 16 Hits in die Top Ten, von denen acht den ersten Platz belegten.

Der aktuelle Sänger und Bassist Paul Manzi ist allerdings erst in diesem Jahr dazugestoßen. Wer das jedoch nicht wusste, hätte meinen können, dass es nie anders gewesen sei. Sein energiegeladener Gesang ließ die zahlreich erschienenen Fans sofort mitklatschen und mitsingen. Der Funke sprang vom ersten Ton an über. Genauso eine gute Figur machte Tiny O’Hora an den Keyboards und der Gitarre. Er ist seit acht Jahren Teil der Formation. Schlagzeuger Bruce Bisland begleitet die Band seit 1991. Fast zum Urgestein zählt hingegen Gitarrist Andy Scott, der seit 1970 dabei ist.

Fans kommen von Nah und Fern

"Ich habe meine ersten Sweet-Platten Anfang der siebziger Jahre aus Moskau in die DDR geschmuggelt", erinnert sich Monika Liebenberg lachend. Gekauft habe sie die Scheiben im Luxuskaufhaus GUM, weiß sie noch genau. Für die Eberswalderin stellte das Konzert am Samstag eine Premiere dar, die sie nicht enttäuschen sollte. Die Musik mag sie noch heute. Martina und Jens-Uwe Kucher waren eigens aus dem mecklenburgischen Friedland angereist, um ihre Idole zu bewundern. Die Eintrittskarten sind ihnen vom befreundeten Paar Kathrin und Frank Spikermann geschenkt worden, die ebenfalls mit dabei waren. Das erste Mal habe er "The Sweet" 1996 in Beeskow erlebt, erinnerte sich Frank Spikermann.

"Ich hab damals alle meine Schallplatten und CDs zum Signieren mitgenommen", berichtete er stolz. Und natürlich erwiesen sich die vier, wie viele andere, auch als äußerst textsicher und sangen die Hits inbrünstig mit.

Bernd Otto reiste sogar aus Dorf Mecklenburg bei Wismar an. Mit dabei hatte er seine Geschwister mit ihren Partnern. Für alle war das Live-Erlebnis eine Premiere. Sweet habe ihn schon seit der Jugendklubzeit begleitet, verriet der musikbegeisterte Norddeutsche. Zu seinen Lieblingssongs zähle unter anderem "Hell Raiser" aus dem Jahre 1973.

Und das ging wohl den meisten der rund 700 Gäste ähnlich. Nach kurzer Zeit war die Stimmung nicht mehr zu bremsen und die rockigen Songs, die teils mit erheblicher Lautstärke interpretiert wurden, verfehlten ihre Wirkung nicht und zogen frenetische Beifallsstürme nach sich. Nach zwei Zugaben endete die Veranstaltung kurz nach 22 Uhr.