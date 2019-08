Mehr Projekte und kein Geschwätz

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herr Haas, Sie sind in Österreich aufgewachsen und bezeichnen sich als Arbeiterkind, leben nun in FFO – was treibt Sie an, in die Brandenburgische Landespolitik zu gehen?

Durch meine Kindheit in Österreich, die ich in armen Verhältnissen im Arbeitermilieu verbracht habe, bin ich bis heute sozial geprägt. Ich möchte mit meinen Kompetenzen aus langjähriger haupt- und ehrenamtlicher Arbeit im Wald, im Naturschutz, in der Politik und als Unternehmer, den Menschen in Frankfurt und Brandenburg dabei helfen, die Ungerechtigkeiten der Wende- und Nachwendezeit zu überwinden.

Wie beurteilen Sie die politische Lage im Land?

Das alte Parteiensystem zersplittert. Linke, CDU und insbesondere die SPD verlieren immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung. Viele enttäuschte Protestwähler geben ihre Stimme der AfD. Ich möchte den Menschen, gemeinsam mit den Freien Wählern, eine wirkliche neue Zukunftsoption geben.

Warum sind gerade Sie der Richtige als Frankfurter Stimme in Brandenburg?

Unsere Stadt und unser Land brauchen Taten. Von schönen Reden haben die Menschen die Nase voll. Ich biete keine Patentlösungen an, sondern arbeite kompetent, ziel- und lösungsorientiert an den konkreten Aufgaben. Wir brauchen mehr Unterstützung von Land, Bund und EU. Als Frankfurter Bürger-Initiative arbeiten wir deshalb auf der Landesebene mit den Freien Wählern zusammen, wo ich auf Platz 17 der Landesliste gewählt wurde und Direktkandidat in Frankfurt bin.

Womit können Sie beim Wähler noch punkten?

Ich habe politische Erfahrung auf Landes- und Bundesebene und bin gut in Wirtschaft und Politik vernetzt. Das Land muss anerkennen, dass unsere Oderstadt eine übergeordnete Bedeutung für Brandenburg hat. Nicht nur die Lausitz und Potsdam. Wir wurden in den letzten 30 Jahren vernachlässigt, woran allerdings auch das desolate Wirtschaften der Stadt Schuld ist. Wir müssen künftig unsere Hausaufgaben besser machen und so neues Vertrauen beim Land aufbauen.

Wo muss das Land mehr auf die Stadt zukommen?

Brandenburg muss wesentlich mehr Unterstützung leisten, das gilt für Finanzen und die Entwicklung der Wirtschaft. Der Konsolidierungsbeitrag von 50 Millionen Euro muss z.B. haushaltswirksam sein, damit der Haushalt wirklich entlastet wird. Die Kosten des Staatsorchesters trägt ab sofort zu 70 Prozent das Land. Meine Forderung ist, dass das Staatsorchester komplett vom Land übernommen wird. Auch die bisher dafür aufgelaufenen Schulden von 70 bis 80 Millionen Euro sind zu 70 Prozent vom Land zu tragen. Wir sollen diese jetzt 10 Jahre lang abstottern – absurd.

Was sind weitere Projekte?

Ich möchte für Frankfurt ein Pilotprojekt für eine moderne und digitalisierte Verwaltung anschieben. Damit kann die Verwaltung effizienter und der Personalstand sozialverträglich angepasst werden. Für die Millionen-Kosten müssen Fördertöpfe angezapft werden. Ein entscheidendes Thema ist zudem die Verbesserung der Lebensqualität. Wir brauchen in den nächsten 10 Jahren Investitionen in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro.

… die wofür ausgegeben werden sollen?

Für Zukunftsprojekte, wie Oderphilharmonie, Hafenausbau, Sportbad, Oderradweg ... Man muss sich auch scheinbar utopische Ziele wählen, denn genau darauf zielt die EU-Förderung. Mit der Oder haben wir hier ein Juwel. Ein Projekt zum Lebensraum "Oder", wie eine Bundesgartenschau, wäre ein ideales Investitionsprogramm für unsere Doppelstadt Frankfurt/Slubice. Wir brauchen auch neue Wirtschaftsansiedlungen: Frankfurt muss ein Standort für die Industrie bleiben. Entscheidend ist auch die Neu-Ansiedlung von Menschen. Wenn wir die Studenten her holen wollen, dann brauchen wir in Neuberesinchen ein Pilotprojekt für eine ökologische Lebenswelt. Mit modernisierten Plattenbauten, die man an Studenten über eine Flatrate vermietet. Für junge Familien wäre eine pilotartige Neubausiedlung mit etwa 200 Häusern attraktiv, mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, Elektroautos und eigenem Gemüseanbau.

Wird Frankfurt wieder Sportstadt?

Kurz- bis mittelfristig sehe ich das nicht, weil zu viel im Argen liegt. Mit unseren maroden Sportstätten ziehen wir keine neuen Sportler an. Wir brauchen bessere Verhältnisse, dafür werde ich im Land kämpfen. Die Aktivierung und eine viel bessere Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit ist aber noch wichtiger. Aus dem Tennis-Sport wurde mir ein Problem deutlich: Wir haben hier gute Kinder- und Jugendgruppen. Mit 18 Jahren gehen die meisten aber aus Frankfurt weg. Es gibt allerdings viele ältere und sportlich sehr aktive Mitglieder, wie auch mich.

Wie sollte das Land den Universitätsstandort stärken?

Ich wünsche mir eine Ansiedlung des technischen Bereichs, auch wenn Brandenburg mit Cottbus und Wildau bereits diesbezügliche Schwerpunkte hat. Wenn man wirtschaftliche Entwicklung will, helfen nicht nur einfach mehr Studenten. Ein technischer Zweig an der Uni kann mithelfen, dass sich mehr Leute nach dem Studium hier ansiedeln und ihre technischen Entwicklungen in Frankfurt auf den Markt bringen.

Das AfD-Plakat "Holt Euch Euer Land zurück!" auf der Stadtbrücke irritiert einige Slubicer...

Das Plakat geht gar nicht. Wer so etwas an der Stadtbrücke aufhängt, ist geschichtsvergessen. Wenn die Frankfurter bei dieser Wahl wirklich Geschichte schreiben wollen, müssen sie mich wählen.