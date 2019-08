Hofkreischen vorm Rathaus

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) In der ersten Hofpause am Montag stürmten die Kinder der zweiten und dritten Klassen der Grundschule "Astrid Lindgren" zum ersten Mal auf ihren neuen Schulhof. Dafür geht es vom Schulgebäude einmal über den breiten Geh- und Radweg zwischen der Sporthalle Dreiklang und Kaufland durch ein Tor auf den Sportplatz Dreiklang. Bauleute haben dort in den Sommerferien den Ersatzschulhof der Schule fertiggestellt. Der neue Schulhof lockt die Kinder mit seinen strahlendblauen Gummiflächen, farbenfrohen Spielgeräten, Spielfläche für Fuß- und Basketball, Balanciergerüsten und zwei unterirdischen Sprachrohren.

Offiziell eingeweiht wird der neue Schulhof zwar erst in zwei Wochen, wenn die Ministerin in Schwedt zu Besuch ist, deren Ministerium den Bau gefördert hat. So lange wollten die Verantwortlichen bei der Stadt die Kinder jedoch nicht vor verschlossener Pforte warten lassen. Wie viel Spaß die Schulkinder in ihrer 20 minütigen Pause auf dem neuen Hof hatten, davon konnten sich die Mitarbeiter im Rathaus selbst einen Eindruck machen. Der neue Schulhof ist direkt unter ihren Fenstern im Rathaus-Anbau und pünktlich zur morgendlichen Kaffeepause der Verwaltung beendete lebensfrohes Kreischen der Kinder die Ruhe.

Den neuen Schulhof hat die Stadt gebaut, weil die Schule ihren alten, mit Feldsteinen, Amphitheater und Holzpodesten gestalteten Hof verliert. Ende August, Anfang September wird zwischen Dreiklang- und Lindgren-Schule ein neues Gebäude errichtet, in dem eine Aula, die Schulspeisung, eine Lehrküche und zusätzliche Räume für den Unterricht Platz finden sollen. Bis Dezember 2020 wird der Schulhof deshalb komplett zur Baustelle. Gesperrt wird auch der Geh- und Radweg aus Richtung Kaufland für den Verkehr zur Baustelle. Anwohner müssen sich darauf einrichten, die Schule oder den Sportplatz für lange Zeit auf der jeweils anderen Seite zu passieren. Das gilt auch für die nächsten Bauabschnitte zum Umbau der Schule. 2021 und 2022 wird das alte Schulgebäude zur Hälfte freigezogen und umgebaut.

Die Grundschule und die benachbarte Oberschule Dreiklang stehen drei Jahre Baustellenlärm, Einschränkungen und Umwege bei laufendem Schulbetrieb ins Haus. "Wir werden besonders lärm­intensive Arbeiten wie zum Beispiel Stemm- und Schneidarbeiten erst nach Unterrichtsende durchführen lassen", verspricht Martin Mietzner vom Hochbauamt Schwedt.