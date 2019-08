Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die neue Flussbadestelle an der Schwedter Uferpromenade soll noch in diesem Monat eröffnet werden. Die Ausbaggerung der Alten Oder an der Liegewiese gehen nach Angaben der Stadt gut vorran, nächste Woche sollen sie abgeschlossen werden. Am 31. August will die Stadt Schwedt die Badestelle feierlich an den Verein Flussbadestelle Nationalparkstadt Schwedt als Betreiber übergeben. Der Verein lädt zu einem historischen Anbaden an der Stelle ein, an der vor 51 Jahren die ehemalige Schwedter Badeanstalt geschlossen wurde. Damals führte die schlechte Wasserqualität dazu, dass die Stadt das Baden in der Alten Oder einstellte. Stattdessen wurde ein Waldbad in der Nähe der Papierfabrik errichtet. Nach seinem Abriss 2010 fehlt Schwedt ein Freibad.

Die Wasserqualität der Alten Oder hat sich inzwischen deutlich verbessert, Proben beweisen seit Jahren Badewasserqualität. Der Verein lädt ab 15.30 Uhr zum historischen Anbaden, Gitarrenkonzert mit Fabrice Richter-Reichhelm, zu Fischbrötchen, Gegrilltem und Bier ein.