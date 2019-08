Weniger Verkehrslärm in Gosen-Neu Zittau

Joachim Eggers

Ortsmarke (MOZ) Seit Mai steht das Tempomessgerät der Gemeinde Gosen-Neu Zittau jetzt in der Köpenicker Straße, am Ortseingang aus Richtung Berlin. Es hat eine Verbesserung gebracht, sagt Anwohner Bernd Krüger. Er hat sich in den vergangenen Jahren stark wegen des Verkehrslärms engagiert und ist nun auch Gemeindevertreter geworden. Dass das Messgerät in Fahrtrichtung auf der linken Seite steht, sei kein Mangel. "Das Gerät misst ja über die ganze Breite der Fahrbahn." Die Gemeinde will weitere solche Geräte anschaffen.