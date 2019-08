Handy-Räuber am Bahnhof gestellt

MOZ

Bernau (MOZ) Am späten Sonntagabend kam es in der Zepernicker Chaussee zu einem Raub. Ein 20-Jähriger hatte dort mit vorgehaltenem Messer die Handys zweier Passanten gefordert. Die 21 und 22 Jahre alten Männer übergaben ihre Telefone, woraufhin der Räuber zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete. Dank guter Täterbeschreibung konnten alarmierte Polizisten den Flüchtigen wenig später am Bahnhof von Bernau ausmachen. Der Mann versuchte zwar noch, zu entkommen, doch erwiesen sich die Beamten als schneller. Wie sich herausstellte, ist der 20-Jährigen bereits polizeibekannt. Er wurde vorläufig festgenommen und erhielt eine Anzeige wegen schwerer räuberischer Erpressung.