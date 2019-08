MOZ

Strausberg Initiativen, Vereine oder Einzelpersonen können sich jetzt wieder um den Brandenburger Integrationspreis bewerben. "Gesucht werden auch in unserer Region Bürgerinnen und Bürger, die sich besonders für Menschen mit Migrationshintergrund und das friedliche Zusammenleben einsetzen", informiert Jutta Lieske, SPD-Landtagsabgeordnete. Bewerben können sich hauptamtlich wie ehrenamtlich tätige Personen. Auch Vorschläge für preiswürdiges Engagement sind willkommen. Brandenburg sei in den vergangenen Jahren gewachsen, sagt Jutta Lieske: "Viele Brandenburger unterstützen die neuen Mitbürger vor Ort – sei es durch Hilfe beim Deutsch-Lernen, in Sport und Kultur oder durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten. Alle diese Projekte dienen der Integration von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Dieser Zusammenhalt ist eine große Stärke unseres Landes und eine wichtige Voraussetzung für die weitere gute Entwicklung Brandenburgs."

Der Integrationspreis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. In der Auswahljury sind der Landtag, die kommunalen Verbände, die Landesregierung und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Integrationsbeauftragten vertreten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 13. Oktober 2019.

Einzelheiten im Internet unter: https://masgf.brandenburg.de/masgf/de/start/beauftragte/landesintegrationsbeauftragte/integrationspreis