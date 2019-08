Dramatische Wahl um den Chefposten im Amt Gramzow

Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Ein Pastorensohn muss Glück haben – das meint der Volksmund. Erst recht, wenn er an einem Sonntag und dann auch noch an einem Ostersonntag geboren wurde. Und so hat Pfarrersohn Martin Röthke mit einer solchen Portion Glück jetzt den Posten des neuen Amtsausschussvorsitzenden im Amt Gramzow bekommen. Und zwar per Losentscheid.

Der langjährige CDU-Politiker, Mitarbeiter des uckermärkischen Jobcenters und Bürgermeister von Zichow fuhr eigentlich ganz unbeleckt zur konstituierenden Sitzung. Doch auf dem Weg dorthin ließ er sich mögliche Kandidaten für den Chefposten durch den Kopf gehen und stellte fest, dass aus seinem Dorf keiner antritt. Ortsvorsteher Günter Rohde aus Golm schlug ihn daraufhin in der Wahlrunde als vierten Kandidaten neben Horst Herrmann, Peter Feike und Christian Hernjokl vor. Weil gleich drei Bewerber die gleiche Stimmenzahl erreichten, gings in die nächste Runde. Hier lagen dann Röthke und Hernjokl wieder mit gleicher Stimmenzahl vorn. Doch zur Überraschung gab es nun keine dritte Abstimmung, sondern das Los musste entscheiden. Und so hatte Ex-Amtsausschussvorsitzender Horst Herrmann gewissermaßen als Fortuna die Aufgabe, seinen Nachfolger selbst zu erlosen.

"Das war sehr emotional", bestätigt Martin Röthke. "Ich hatte vorher nicht mal gewusst, dass es keine zweite Stichwahl gibt." Dabei hat es einen solchen Wahl-Krimi nicht das erste Mal gegeben. Schon der Gramzower Bürgermeister Uwe Koch musste 2016 per Los gezogen werden, übrigens ebenso gegen seinen Kontrahenten Horst Herrmann.

Damit bleibt der Posten des Amtsausschussvorsitzenden in CDU-Hand. Die Partei stützt sich hier auf eine langjährige starke Basis. Denn allein drei der jetzigen Bewerber stammten aus den Reihen der Christdemokraten. Und der Amtsdirektor trägt ebenfalls das Parteibuch.

Mehr Bauflächen auf dem Dorf

Bleibt also alles beim Alten? Martin Röthke hat eigene Ideen. Spontan nennt er die Modernisierung einer bürgernahen Amtsverwaltung. Dazu müsse ein Gebäude geschaffen werden, das den heutigen Bedürfnissen entspreche. Das jetzige befindet sich in Gramzow an der Hauptverkehrsstraße. Nächster Punkt: Fördermittel für den ländlichen Raum. "Jeder Gemeindevertreter und Bürgermeister muss wissen, welche Gelder es überhaupt gibt und wie man sie bekommt", verlangt Röthke. Schon bei seiner Neuwahl hatte der Amtsdirektor die verstärkte Einwerbung von Fördermitteln selbst angekündigt.

Weiterhin macht sich Röthke Sorgen um den Bestand des Amtes. Die große Politik arbeite auch nach der gescheiterten Kreisfusion in Brandenburg mit Sicherheit an neuen Konzepten für den ländlichen Raum. Um wieder mehr Leute als Einwohner in den Gramzower Bereich zu holen, setzt der neue Amtsausschussvorsitzende deshalb auf neue Bauflächen. "Das ist bisher bei uns total verschlafen worden."