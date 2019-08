Fünf Tore in der Schorfheide

Ernst Lieske, Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Einmal mehr noch weiter ersatzgeschwächt reiste Fußball-Landesligist FC Schwedt zu seinem vorletzten Saison-Vorbereitungsspiel zum Landesklassevertreter FSV Schorfheide Joachimsthal. Nach drei Gästetreffern in der ersten Halbzeit ging die Partie letztlich mit 3:5 aus Sicht der platzbauenden Barnimer zu Ende.

Neben dem verletzten Michal Studzinski fehlten Stammkeeper Bartosz Klonowski, Radek Sta-­siak und Goalgetter Philipp Ulrich aus familiären Gründen. Michal Adamczak saß angeschlagen auf der Bank. So gab es das Startelf-Debüt von A-Junior Christian Staatz, der nach ordentlicher Leistung in der Halbzeitpause aufgrund der Partie seines etatmäßigen Teams am Folgetag ausgewechselt wurde.

Während die Schwedter aufgrund der Neuformierungen erst einmal aus einer sicheren Abwehr agierten, gingen die Gastgeber von Beginn an engagiert zu Werke. Die Schorfheider erspielten sich die ersten Chancen, doch nach Pass von Tobias Fischer und ein paar Minuten später von Phillip Wrensch scheiterte jeweils Moritz Fedder überhastet am FCS-Torwart Sven Lenz. Allmählich fanden die Oderstädter besser ins Spiel und kombinierten sich aus der Defensive heraus in die gegnerische Hälfte.

Im Anschluss an einen Ballgewinn von Bjarne Zenk im Mittelfeld ging es blitzschnell nach vorn: Nach Doppelpass zwischen Staatz und Manuel Fuchs setzte Letzterer Nico Hanse in Szene, der überlegt zur 1:0-Gästeführung vollendete (13.). Sehenswert folgte der Kopfballtreffer zum 0:2 von Lukasz Kargol nach einer Ecke von Hanse (26.). Einen unzureichend abgewehrten Eckball nutzte dann Marcel Freitag für eine Bananenflanke hinter die "Juchte"-Abwehr und Hanse erhöhte auf 0:3 (37).

Liermann verwandelt Elfmeter

Bis zur Pause wanderte der Ball gut durch die FCS-Reihen. Wohl schon mit den Gedanken in der Kabine, ließen die Oderstädter dann aber Moritz Fedder aus 25 Metern erfolgreich zum 1:3 verkürzen. "Mir war die Sicht versperrt", kommentierte Ersatz- Keeper Lenz die Situation des sehenswerten, aber nicht unhaltbaren Torschusses.

Gleich nach Wiederbeginn wäre dem Gast fast die vorzeitige Entscheidung gelungen, doch Joachimsthals Torwart Fabian Schröder parierte hervorragend den Schuss von Fuchs und auch einen Kopfball von Zenk. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld an Hanse blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus. Unverständlicherweise schaltete die Schwedter Defensivabteilung ab – Willi Adler traf unbedrängt zum 2:3 (69.).

Der nun doch eingewechselte Adamczak lupfte wenig später den Ball über die Innenverteidigung der Gastgeber, Hanse nahm den Ball gekonnt mit und spitzelte ihn am Torhüter vorbei ins Netz – 2:4 (74.). Drei Minuten vor Spielschluss wurde Hanse als der wohl auffälligste Offensivspieler des Landesligisten im Strafraum zu Fall gebracht – Stephan Liermann verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 2:5. Eine Ergebnisverbesserung schafften die Platzherren noch fast mit dem Schlusspfiff, als Dennes Giernoth auf 3:5 verkürzte.

Zum letzten Testspiel der Vorbereitung reisen die Oderstädter am Mittwochabend ins Nachbarland zu KS Energetyk Gryfino.