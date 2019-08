Annemarie Diehr

Ortsmarke (MOZ) Voraussichtlich Ende Oktober soll der neue Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen am Pneumant Forum bezugsfertig sein; mit den zusätzlichen Kapazitäten schreitet die Weiterentwicklung der Sportstätte voran. Das nächste Projekt, so hat es der Verein Anfang des Jahres gegenüber der Stadt bekannt gemacht, stehe gedanklich schon in den Startlöchern: Südöstlich der bislang umzäunten Sportanlage möchte die BSG Pneumant eine 528 Quadratmeter große Beachvolleyballanlage mit zwei Feldern errichten. Ob der Verein die kalkulierten Kosten für die Errichtung in Höhe von 15 000 Euro sowie den anschließenden Betrieb der Anlage mit oder ohne finanziellen Zuschuss durch die Stadt stemmt, und ob er berechtigt ist, von anderen Vereinen für die Nutzung der Anlage ein Entgelt zu erhaben, darüber berät am Mittwoch der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Bürgerbudget. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Beratungszimmer des Alten Rathauses.

Bürgerbudget wird vorgestellt

Die Vorschläge zum Bürgerbudget sind in der Sitzung ebenfalls Thema – allerdings nur allgemein, "um den neuen Ausschussmitgliedern das Prozedere vorzustellen", wie Verwaltungsmitarbeiter Jens Mörsel sagt. Erst in der Sitzung am 28. August entscheiden die Mitglieder formal über die Zulassung der eingereichten Vorschläge zur Abstimmung. Nicht öffentlich geht es um Zuschüsse an den FSV Union Fürstenwalde.