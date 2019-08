"Der Stein gibt dem Bildhauer preis, was in ihm steckt"

Steffen Göttmann

Gersdorf (MOZ) Mit einem spitzen Meißel und Hammer bearbeitet Ingrid Panse den weißen Stein. Ein Gesicht ist zu erkennen. "Das wird mein Hausgeist", sagt die Neulewinerin schmunzelnd. Nur kleine Stücke lösen sich. Die Oberfläche des Steins ist daher nicht glatt, sondern wie von kleinen Einschlägen überzogen.

Denn Marmor ist ein sehr hartes Gestein. Gastgeberin und Kursleiterin Christine Hielscher stellt dem Teilnehmern Flusssteine zur Verfügung. Der Marmor stammt aus einem italienischen Fluss südlich von Carrara. "Der Fluss hat die Steine vorgeprägt, sie haben eine gekollerte Oberfläche", erklärt Christine Hielscher.

Ingrid Panse geht vorsichtig mit dem Werkzeug um. Bei ihrem ersten Ausflug in die Bildhauerei vor einem Jahr schlug sie ihrer fast fertigen Figur den Arm ab. Kleben ging nicht. Sie musste ihr Konzept ändern, um am Ende der Woche doch noch eine fertige Plastik präsentieren zu können.

Unzufrieden mit dem Kinn

Mit dem Kinn ihres künftigen Hausgeistes ist Ingrid Panse noch unzufrieden. Sie bittet deshalb Christine Hielscher um Rat. Diese schaut sich den Stein an, fasst ihn an und malt mit einem rotbraunen Stift eine Kontur auf die noch unfertige Plastik.

Die Bildhauer arbeiten in einem nach einer Seite offenen Schuppen im verwunschenen Garten des Ateliers an der Weide. Alt- und Neubauten fügen sich harmonisch zueinander. Ursache ist ein schwerer Schicksalsschlag im Dezember 2012, der Christine Hielscher und ihren Mann Dietmar Jakobs ereilte. Wegen eines technischen Defektes, verursacht durch einen Marderbiss, brannte ihr Haus kurz vor Weihnachten nieder. Anschließend wurde alles wieder aufgebaut.

Ein Motto für die Sommerwerkstatt gibt es nicht. "Es ergibt sich aus dem Stein", sagt Christine Hielscher und fügt hinzu: "Der Stein gibt das preis, was er in sich hat." Sie hält es mit Michelangelo (1475–1564), dem italienischen Bildhauer und Maler der Renaissance, den sie zitiert: "Der Bildhauer legt frei, was der Stein in sich hat."

Bildhauerei und Aktzeichnen sind die Fertigkeiten, die Christine Hielscher bei ihrer nunmehr 20. Sommerwerkstatt in ihrem Atelier in Gersdorf vermittelt. Im modernen lichtdurchfluteten Atelier sind beim Besuch der MOZ zwei Frauen, eine davon selbst Künstlerin, in die Aktmalerei vertieft. Ein Modell harrt unbeweglich und unbekleidet auf einem Podest.

"Aktzeichnen ist eine gute Übung und gehört in den Kunsthochschulen zur Grundlage", erläutert Christine Hielscher, die 1990/91 Lehraufträge an der Universität der Künste Berlin hatte und seit 1990 als Dozentin für Berliner Museen und Volkshochschulen arbeitet. Dies gelte auch für Künstler wie sie, die eigentlich nur noch abstrakt malen.

Akzeichnen schult das Auge

Beim Aktzeichnen werde das Auge geschult, Proportionen wahrzunehmen, erläutert sie. Dabei erkenne auch der Laie schnell, wenn ihm ein Fehler unterläuft. Kleidung bedeckt Proportionen. "Die Landschaft liegt auch nicht verdeckt vor uns", fügt Christine Hielscher hinzu. Beim Akt könne man Volumen, Bewegung und Proportionen studieren. "Und wenn alles gut läuft, kann man auch die Stimmung des Models festhalten."

Die Teilnehmer ihrer Sommerwerkstätten hat Christine Hielscher meist schon in ihren Malkursen kennengelernt. Seit mehr als 20 Jahren biete sie diese über die Volkshochschule Eberswalde in ihrem Atelier in Gersdorf an.

Ingrid Panse war bis zu ihrem Ruhestand Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft der Stadtpfarrkirche St. Marien in Müncheberg. Sie lernte Christine Hielscher bei den Vorbereitungen der 100. Ausstellung kennen. Aktuell stellt Christine Hielscher anlässlich des Kunstpreises der Märkischen Oderzeitung in Neuhardenberg aus.