Uckermärker Literat übersetzte Nibelungen-Lied

Oliver Schwers

Schmiedeberg (MOZ) Literaten können vortrefflich streiten. Und schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Literaturwissenschaft noch einen ganz anderen Stellenwert besaß, flogen mitunter die Fetzen. Mittendrin Friedrich Heinrich von der Hagen, Sohn des Schmiedeberger Adelsgeschlechts. Als er 1810 die Professur für Deutsche Literatur an der Berliner Universität annimmt, ist das der Beginn eines geradezu unvorstellbar produktiven Schreibschaffens. Und genau das löst bei Kollegen und nicht zuletzt bei den Gebrüdern Grimm einen Literaturstreit aus. Vorwürfe und Angriffe von beiden Seiten bleiben dabei nicht gerade fein. Es geht am Ende darum, wer ist genauer. Der aus der Uckermark stammende Professor verliert zwar die wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Folgezeit, doch bleiben ihm seine Verdienste. Er war es, der das Nibelungenlied ins Hochdeutsche überträgt. Ebenso die berühmten Märchen aus 1001 Nacht.

Ralf Gebuhr, Leiter des Angermünder Heimatmuseums, hält eine der Originalausgaben in den Händen. Das Werk des führenden Germanisten seiner Zeit ist zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geraten. Doch mittlerweile werden die Bände von einst fast vollständig neu aufgelegt und sind überall im Handel erhältlich. Auch im neu zu gestaltenden Museum der Stadt soll Friedrich Heinrich von der Hagen gemeinsam mit Ehm Welk einen gebührenden Platz bekommen. Letzter hat die Völkerwanderung in ganz anderer Form in seinen Büchern verarbeitet.

Die Grabstelle des berühmten Professors befindet sich im 700 Jahre alten Schmiedeberg direkt auf dem alten Kirchhof. Dort steht ein gusseisernes Kreuz. Es wurde auf Betreiben von Freifrau von Gall, geborene von der Hagen, vor etlichen Jahren über Spenden restauriert.