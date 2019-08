Pragmatiker Kurth will in den Landtag

Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Jürgen Kurth erinnert sich noch an Zeiten, als Kühe durchs Dorf getrieben wurden. Er erinnert sich an volle Theken in Einkaufsläden, in denen die Sommerfelder Schlange standen. Zwischen alter Dorfschule, Kirche und Zufahrt zum größten Arbeitgeber, den Sana Kliniken, steht der 69-Jährige am Brunnen und blickt auf einen aufgeräumten Ort, dem das Schicksal eines Schlafdorfes trotz Laden- und Schulschließungen erspart blieb. Seine Dorfperspektive will der Diplom-Ingenieur in den Landtag bringen. Er kandidiert für das Bündnis BVB/Freie Wähler für den Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer und das Löwenberger Land umfassenden Wahlkreis 7.

"Ich denke, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde knacken werden", sagt Jürgen Kurth selbstbewusst. Vor fünf Jahren war das nicht Fall, das Bündnis erzielte lediglich 2,7 Prozent der Stimmen. Doch weil Christoph Schulze das Direktmandat für den Wahlkreis Teltow-Fläming 3 holte, wurde diese Hürde außer Kraft gesetzt.

AfD als große Unbekannte

Gleiches könnte sich Jürgen Kurth, beflügelt durch die erfolgreiche Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, für Spitzenkandidat Péter Vida in Bernau vorstellen. "Die Chancen sind sehr groß", sagt Kurth. "Wir haben in den vergangenen Monaten gut von uns reden gemacht, unter anderem mit der Altanschließer-Thematik und dem permanenten Kampf gegen Windräder, wo sie nicht hingehören", sagt er.

Die große Unbekannte sei für Kurth die AfD. Viele Wähler hätten der "Obrigkeit einen Denkzettel bei der letzten Wahl verpassen" wollen. Der in Sommerfeld aufgewachsene Ortsvorsteher und Stadtverordnete bezeichnet diese Wähler als "Wohlstandsprotestler", bei denen der Frust tief sitze. Das habe er vor allem auf seiner Tour durch den Norden Oberhavels erfahren können. "Ich hoffe, sie machen jetzt einen Rückzieher und wählen anders."

Weites Feld Straßenausbau

Eines seiner Lieblingsthemen bleibt die erfolgreiche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Hier will er auf eine "konsequente Einhaltung pochen". Kurth, der im Stadtparlament von Kremmen Beschlussvorlagen selten durchnickt, ohne sich kritisch zu Wort zu melden, will sich für eine klare Linie einsetzen. "Was zu DDR-Zeiten als erschlossene Straße galt, muss akzeptiert werden." Ganz klar sei oft nicht definiert, welche Straße saniert und welche erstmals ausgebaut werden muss. "Das ist ein weites Feld." In der DDR galten andere Standards. "Es wird noch viele Streitfälle geben, weil Kommunen sagen werden, der Ausbau damals sei nur ein Provisorium gewesen."

Jürgen Kurth, Vater zweier erwachsener Kinder und seit 2016 Rentner, spricht gerne Dinge an, die ihm nicht passen, die er als ungerecht empfindet. So hat er mit Erstaunen verfolgt, wie das Land Straßen an den Kreis abgegeben hat. Fast 80 Kilometer oftmals maroden Asphalts hat Oberhavel als erster Landkreis in Brandenburg in diesem Jahr übernommen. "Das finde ich nicht gut", sagt Kurth. "Wenn das Land Straßen an den Kreis abgibt, um Probleme loszuwerden, werden diese doch nur verlagert", ärgert er sich. Was er unerwähnt lässt: Brandenburg steuert, gestaffelt bis 2033, mehr als 14 Millionen Euro für den Ausbau dazu, um die Sanierung wenigstens voranzutreiben. Damit könnten Straßen auf absehbarere Zeit saniert werden, die das Land offenbar schon abgeschrieben hatte.

Und dann gibt Pragmatiker Kurth zu, durchaus auch grüne Themen zu bedienen. Was passt: Seit der Wende ist er in der Unabhängigen Wählergemeinschaft/Landwirtschaft – Gartenbau – Umwelt, kurz: UWG/LGU, aktiv. Thematische Schwerpunkte der Grünen zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) könne er deshalb "guten Gewissens" unterstützen. "Man muss nur Geld in die Hand nehmen", sagt er, "denn der ÖPNV wird nicht immer kostendeckend sein."

Besonders beim Prignitz-Express (RE6) sieht er Nachholbedarf. "Das Land ist bisher nicht in der Lage, die Taktung so einzuhalten, dass alle Züge überhaupt fahren." Pendler können davon ein Lied singen. Züge kommen verspätet an oder fallen komplett aus. "Hier muss mehr Druck gemacht werden", nimmt er sich vor. Die Bahn plant einen Halbstundentakt ab 2024 für die Strecke Hennigsdorf – Neuruppin. "Ich sehe die Prognosen nicht, das zieht sich noch über Jahre."

Mehr Einheitlichkeit in Brandenburgs Landkreisen wünscht er sich beim Schülerverkehr. "Das ist eine Kleinstaaterei sondergleichen", sagt er. "Grundsätzlich sollte der Schülerverkehr kostenlos sein." Schließlich gebe es eine Schulpflicht. Das kostenlose Schülerticket sollte da ebenso Pflicht sein.

Fehlende Radwege

Ebenfalls recht grün ist der Wunsch Kurths nach dem Ausbau vom Radwegnetzwerk, "damit Leute ohne Gefahr von A nach B fahren können." So fehle zwischen Beetz und Rüthnik eine Verbindung. Aus finanziellen Gründen sei die Strecke aus der Prioritätenliste der Stadt Kremmen gefallen. Auch zwischen Sommerfeld und Hohenbruch fehle der Radweg. "Der ist noch nicht mal angedacht", so Kurth. "Dabei sind dort am Wochenende viele Radfahrer unterwegs."

Für Kurth ist es der zweite Anlauf, in den Landtag zu kommen. Schon vor fünf Jahren versuchte er sein Glück. Als Kreissprecher des Bündnisses steht er auf Platz sechs der Landesliste. Gibt er ein kommunalpolitisches Amt auf, wenn er den Einzug in den Landtag schafft? Er verweist auf einen CDUler: "Frank Bommert kann das doch auch alles gleichzeitig."