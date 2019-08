Bei diesem Fest dreht sich alles um die Heide

Ulrike Gawande

Pfalzheim (MOZ) Pünktlich wenn die Heide bei Pfalzheim in voller Blüte steht und die Landschaft in zartem Lila erstrahlt, wird im Ort ordentlich gefeiert. Bereits zum fünften Mal findet am 17. August das auch in der Region beliebte Heidefest statt. Erstmals jedoch wird das Fest in diesem Jahr nicht mehr in Trägerschaft des Amtes Temnitz auf die Beine gestellt, sondern die Organisation hat der im April gegründete Verein Temnitzquelle Pfalzheim übernommen.

"Erst hatten wir Bedenken, als Amtsdirektor Thomas Kresse uns empfahl, einen Verein zu gründen, weil sich das Amt zurückziehen wollte", erinnert sich Jürgen Dicks, Vorsitzender des neuen Vereins. Doch letztlich wissen er und die anderen Mitstreiter des neuen Vereins aus Pfalzheim schon lange, wie viel Aufwand, aber auch wie viel Freude mit der Organisation des Heidefestes verbunden ist – denn diese Arbeit lag schon zuvor bei ihnen. Angefangen bei der Sponsorensuche, dem Einladen der 24 Standbetreiber bis zum Aufräumen der Festgeländes nach den Feierlichkeiten.

Buntes Programm

Und den Besuchern – Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Kinder und Sponsoren sind frei – wird allerhand geboten: Ein Konzert des Möhring-Chors Alt Ruppin, eine Andacht in der Dorfkirche, Fahrten des Kremserhofes aus Zermützel zum neuen Aussichtsturm auf dem Sielmann-Hügel und in die Heide sowie ein Kanonenschießen eines historischen Vereins aus Kyritz. Die Pfsalzheimer rechnen mit mehr als tausend Besuchern. Bei der Auswahl der Standbetreiber habe man auf die Zusammensetzung geachtet, berichtet Jürgen Dicks. "Am liebsten aus der Region und mit Naturmaterialien", fasst er die Kriterien zusammen. Für 2020 wird sogar eine "plastikfreie" Zone angestrebt. So gibt es einen Imker mit Heidehonig, es kommt die Ölmühle aus Katerbow, ebenso ein Wagen mit Gewürzen und ein Jäger bietet Wildschweinpfanne sowie -bratwurst an. Natürlich darf auch der Weinhof aus Pfalzheim nicht fehlen. Zudem gibt es hausgemachten Kuchen und eine Märchentante kommt für die kleinsten Besucher vorbei, die sich zudem auf einer Hüpfburg vergnügen können.

Viele Pläne für den Verein

Doch der neu gegründete Verein Temnitzquelle Pfalzheim hat noch viel mehr vor, als nur das Heidefest zu organisieren. Das ist auch nötig, da der Verein als gemeinnützig anerkannt wurde. So will man den Vereinsnamen wörtlich nehmen, und sich der Hauptquelle der Temnitz annehmen, die rund 500 Meter vom Ortsrand entfernt zu finden ist. Wenn auch schwer. "30 Jahr wurde nichts getan. Mittlerweile ist sie zugewuchert, verrottet und nicht mehr ansehnlich", weiß der 68-jährige Jürgen Dicks zu erzählen. Sogar die Wildschweine hätten in der Quelle ihr Unwesen getrieben. Geht es nach ihm und seinen Mitstreitern, soll die Quelle, die ja auch Symbol für die Gemeinde und Ursprung der Temnitz ist, wieder hergerichtet werden. Auch um den Tourismus zu fördern. Deshalb wünscht sich kassenwartin Ulla Lück endlich Toiletten und Mülleimer am Parkplatz zum Sielmannhügel. 13 Mitglieder hat der Verein inzwischen, der sich der Natur- und Landschaftspflege sowie der Heimatkunde verschrieben hat, der Naturwanderungen mit Kindern anbieten und sich der heimischen Vogelwelt widmen will. Als nächste Aktion soll ein Rundwanderweg vom Parkplatz zur Temnitz, der nicht gepflegt wurde, wieder reaktiviert und mit Schildern versehen werden.