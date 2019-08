Lehnitzer Kita-Kinder dürfen zurück

Bau in vollem Gange: Auch die Kita Bäkestrolche in Schmachtenhagen wird saniert. © Foto: Friedhelm Brennecke

Bereits in der vergangenen Wochen machten sich die Verantwortlichen für den Bau ein Bild von der neuen Kita. Ab dem heutigen Dienstag dürfen auch die Kinder zurück in ihre neue alte Kita. © Foto: Friedhelm Brennecke

Lehnitz (MOZ) Viele Kinder der Kita Lehnitz würden gern in ihrem Ausweichquartier im Oranienburger Schlosspark bleiben, weil es in der grünen Oase so schön ist. Doch die 115 Mädchen und Jungen dürfen sich ab dem heutigen Dienstag wieder auf ihr Stammhaus in der Friedrich-Wolf-Straße freuen, das innen und außen im neuen Glanz erstrahlt. Das zirka 120 Jahre alte, villenartige Gebäude ist vollständig saniert worden.

Heizkörper und Elektroverteilung im Obergeschoss sind komplett erneuert, Wände und Decken gedämmt und Dachbalken saniert worden. Der besondere Charme der teilweise mit Stuck versehenen Räume bleibt gewahrt, die alten Zimmertüren konnten ganz überwiegend erhalten bleiben. Die Fassade hat einen neuen Anstrich bekommen. "Unter laufendem Betrieb wollten wir diese Baumaßnahmen nicht verwirklichen", sagt Heidrun Gassan, Amtsleiterin für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft in der Stadtverwaltung. Nach einem guten Jahr können die Lehnitzer Kinder jetzt also zurückziehen. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Stadt in die Sanierung gesteckt, nachdem zuvor schon das Kellergeschoss unter laufendem Betrieb saniert worden war.

Noch bis Ende 2020 nutzen Kinder einer ganz neuen Kita den Standort Park-Kita noch. Sie warten auf die Fertigstellung der Kita Speyerer Straße, mit deren Bau gerade begonnen wird. Auf dem rund 6 700 Quadratmeter großen städtischen Gelände hinter der Seniorenresidenz Louise Henriette von Oranien entsteht ein zirka 55 Meter langer und 26 Meter breiter zweigeschossiger Baukörper in massiver Bauweise mit Flachdach. Alles wird barrierefrei – es gibt einen Aufzug – und schwellenlos gebaut. Sechs Stellplätze für Mitarbeiter, Kurzzeitparkplätze für Eltern sowie zwei behindertengerechte Parkplätze entstehen auf dem Gelände.

Der vorhandene Baumbestand soll weitgehend erhalten bleiben. Platz für großzügige Außenspielflächen verbleibt ebenfalls. Die Kita Speyerer Straße ist für 158 Kinder konzipiert, davon 30 unter drei Jahren. Rund 5,5 Millionen Euro wird die Stadt dort investieren. Zirka 4,1 Millionen Euro davon werden über das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren" gefördert. Bis Ende November soll der Ausbau der Speyerer Straße abgeschlossen sein.

Mitte September werden die Kinder der Sachsenhausener Kita "Kleine Strolche" in die Park-Kita einziehen, weil ihr Stammhaus umgebaut und erweitert wird. Rund vier Millionen Euro investiert Oranienburg dort. 700 000 Euro davon sind Fördermittel aus dem Bundesprogramm U-3.

Im Rohbau fertig und bereits mit Fenstern und Türen versehen ist inzwischen die neue Schmachtenhagener Kita "Bäkestrolche", deren aus vier Kuben bestehender Baukörper den Schulcampus mit Grundschule, Hort und Jugendclub für eine optimale Kinderbetreuung Ende Januar 2020 vervollständigen wird. Dann können die 125 Kinder das alte Gebäude neben der Kirche verlassen und ihren "großzügigen, aber nicht luxuriösen Neubau" beziehen, sagt die Amtsleiterin Heidrun Gassan. Im Obergeschoss gibt es eine Galerie, über deren gläsernes Dach Licht ins Gebäude fällt. Im Parterre darunter soll der Fußboden mit blauer Farbe Wasser symbolisieren und einen Bezug zur Bäke herstellen, die die Kita ja im Namen trägt. Die Arbeiten an den Außenanlagen haben bereits begonnen. 32 Stellplätze werden auf dem Gelände ebenfalls angelegt.

Wie die Kita Speyerer Straße , bekommen auch die "Bäkestrolche" eine Photovoltaikanlage aufs Dach, um den Stromeigenbedarf damit decken zu können. Geheizt wird der gesamte Schmachtenhagener Schulcampus bereits seit Jahren mit Fernwärme aus der Biogasanlage am Bauernmarkt. "Wir setzen auf Nachhaltigkeit, um die Folge- und Betriebskosten im Zaum zu halten", betont Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD). Zirka 3,8 Millionen Euro steckt die Stadt in die neue Kita "Bäkestrolche". Davon sind rund 1,8 Míllionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für ländliche Entwicklung (ELER).

Rund 880 000 Euro hat die Stadt außerdem in die Sanierung der Kita "Stadtmusikanten" gesteckt, die nach Schimmelbefall infolge des Starkregens vom 29. Juni 2017 für rund 16 Monate Baustelle war. Seit Ende Februar können sich die 75 Kinder in der Martin-Luther-Straße über ihre neu gestalteten Räume freuen. Im Keller des Gebäudes aus den 1950er-Jahren gibt es jetzt keine Stufen mehr, dafür einen zusätzlichen Sanitärbereich. Auch Treppenhäuser wurden erneuert und natürlich alle Wände trockengelegt und das Haus vom Schimmel befreit.