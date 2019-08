Tonreich auf der Seidenstraße

Uli Kirsch: Der Wajl-Bernauer Barde spielte am Sonntag in der Reihe "local heroes" in der Schlosskirche. © Foto: promo Schlossgut

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Das wird heute ein ganz großartiges Konzert", raunte Frank Drusche noch, bevor er am Sonnabend die Bühne in der Schlosskirche erklomm und das Publikum begrüßte. Viermal "Echo Klassik" und zweimal "Opus Klassik" – verkörpert in drei Personen – "das ist schon was Besonderes", schätzte er ein.

Auch auf den drei Tage zurückliegenden Tag der ungewöhnlichen Musikinstrumente verwies der Cheforganisator der sommerlichen Stadtkirchen-Freundeskreis-Konzertreihe in Altlandsberg. Brachte doch das Trio mit dem merkwürdigen Namen "Bauer, Vogt und Dame" nicht nur die Theorbe an dem Abend ins Spiel oder das Vibraphon, sondern auch eine kleine armenische Flöte, Duduk genannt.

Diese steuerte neben sämtlichen weiteren Bläserklängen Karola Elßner bei, begehrte Musikerin in diversen Ensembles und seit vielen Jahren in Altlandsberg zu Hause. So war es für sie auch in diesem Jahr fast eine Selbstverständlichkeit, im Rahmen der Sommerkonzertreihe wieder dabei zu sein: diesmal als die Dame im Trio mit den Herren Peter Bauer (Vibraphon, Percussion) und Johannes Vogt (Theorbe).

Wie gut diese ungewöhnliche Kombination, erweitert durch verschiedene Saxophone und Trommeln, harmonieren kann und wie virtuos die drei Musiker ihre Instrumente beherrschten, das wurde in Pausengesprächen mit Prädikaten wie "sensationell", "toll" oder "genial" bedacht.

Informativ und unterhaltsam

Die Zuhörer belohnten damit nicht nur das musikalische Können der drei Künstler und die einem höchst interessanten Programmkonzept folgende Vielfalt der Musikstücke, sondern auch die fast im Plauderton dargebrachte unterhaltsam-lehrreiche Moderation – meist durch Peter Bauer, aber auch Karola Elßner.

Da erfuhr der Zuhörer von der Dokumentation und dem Buch "Seidenstraße", die es weit vor Marco Polos Reisen und Erzählungen gab und der die Musiker mit einer abwechslungsreichen musikalischen Auswahl folgten. "Wir bringen die Musikstile so durcheinander, dass wir auf jeden Fall dabei gewinnen", fasste es Bauer in Worte.

Und wie! Da trieben es Johann Sebastian Bach und die Sufi (Mönchsorden in Zentralasien) musikalisch miteinander. Indische Kastagnetten, Theorbe und Querflöte vereinten sich über Händel, und in der Chaturanga Suite von Peter Bauer schlug der Gedanke des aus Indien nach Europa gewanderten Schachspiels Brücken. Zwingend gelangte der Theorbenspieler Vogt zur Oud oder Ud, der persischen Vorgängerin der europäischen Laute, und so zu musikalischen Visiten in den Jemen und nach Ägypten, wo letzteren Komponisten überraschend Schuberts ‚leise flehende Lieder’ inspirierten.

Kriegsverlassene und zerfallende Mauern einer Karawanserei, durch die der Wind weht und darüber wachsendes Gras bewegt, wurden dagegen in Karola Elßners Duduk-Melodie spürbar ... Witzig später die Zugabe, am Abend zuvor geschöpft aus Spaß und Musizierlust: gezupft, geblasen und getrommelt auf schlesichem Kartoffeltopf, Spreewälder Saure-Gurken-Topf und nordiranischer Teekanne. "Es wird schwer sein", resümierte Drusche am Ende, "solches Niveau wieder zu erreichen."

Folk-Barde begeistert

Nicht minder überzeugt war am Tag darauf das Publikum in der Schlosskirche. "Uli Kirschs Ausnahme-Stimme und kraftvoll gespielte Akustik-Gitarre füllten die Kirche mit irischen und schottischen Folk-Klängen ganz aus", fasste Geschäftsführer Stephen Ruebsam erfreut zusammen. Nach donnerndem Applaus der mehrheitlich Altlandsberger Gäste gab es noch viele Zugaben.