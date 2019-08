Charaktertest beim FC Union Frankfurt

Hagen Bernard

Müllrose Die Fußballer des Müllroser SV haben ihr viertes Testspiel verloren. Nach dem ehrenvollen 3:4 beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II unterlag der Landesklasse-Vertreter mit dem selben Resultat beim unterklassigen Kreisoberligisten FC Union Frankfurt. Zur Pause hatte es 2:1 für den Gastgeber gestanden.

Dem zu Folge reagierte MSV-Trainer Dirk Herrgoß nach dem überwiegend mit Lob bedachten Fürstenwalder Spiel mehr mit Tadel. "Das war ein Schritt zurück. Natürlich spielt es eine Rolle, wenn dieses Mal drei, vier andere Spieler aufliefen und selten einer konstant auf der selben Position aufgestellt wird. Doch in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft das Spiel auf die leichte Schulter genommen. In der zweiten Halbzeit war die Einstellung o.k. Sicherlich sind die Beine vom Training etwas schwer und ich lege in den Testspielen nicht so einen großen Wert auf das Resultat. In erster Linie ist ein Test dazu da, sich etwas Fitness zu holen. Noch ist das Spiel konfus, die Spieler brauchen noch etwas Zeit."

Hermann und Ponta fehlen

Im Vergleich zu der Partie in Fürstenwalde ersetzte Nils Unglaube Elias Ponta in der linken Abwehr und Nick Murach vertrat im Angriff Torjäger Paul Herrmann.

Am Mittwoch testen die Müllroser ab 19 Uhr bei den A-Junioren des 1. FC Frankfurt, am Sonnabend spielen sie im Ostbrandenburgpokal bei der SG Wiesenau 03 II.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Philipp Schiller, Eric-Gordan Kirchhoff, Oliver Seifert, Nils Unglaube – Max Wagner, Lukas Gräber, Jannik Krause, Adolf Kampioni – Felix Hackel, Nick Murach

Tore: 1:0 Reza Rezaie (29.), 1:1 Murach (37.), 2:1 Jean Nyama (40.), 3:1 Paul Rabe (47.), 3:2 Gräber (65.), 4:2 Rezaie (72.), 4:3 Gräber (87.)