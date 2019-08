Silvia Passow

Falkensee Die Klingel kündet vom Ende der Pause, der letzte Ton vibriert noch in der Luft, da stürmen sie bereits hinein. Lachend, kichernd, die Köpfe tuscheln zusammengesteckt, sich abklatschend verabschiedend, die Treppe hinauf oder ums Eck gehuscht. Eine wuselige Kinderschar drängt sich durch die Eingangstüren, die Erwachsenen haben sich respektvoll an die Wand gedrückt in der Grundschule in Wustermark

"Hallo Herr Bürgermeister", schallt es zwischendrin, wenn eines der Kinder den Verwaltungschef erspäht hat. Winkende Kinderhände und er winkt zurück, kleines Lächeln, sein Blick hängt kurz am quirligen Geschehen fest. Als Bürgermeister baut man so etwas wie eine Schule nicht allein. Auch das ältere, denkmalgeschützte Gebäude der Otto-Lilienthal-Schule wurde nicht von einer Einzelperson saniert. Und wann immer der parteilose Bürgermeister Holger Schreiber vom Projekt Grundschul-Campus in Wustermark spricht, macht er auf die Teamleistung aufmerksam. Dennoch, solche Projekte, von der Idee bis zu dem Moment, wo sich der Gedanke mit Leben füllt, kosten Kraft, Geduld und fordern Durchhaltevermögen. Möglich, dass dieser Moment im Treppenhaus etwas von dieser Kraft zurückgibt.

Für 73 Wustermarker Stoppelhopser hat am Montag der Ernst des Lebens begonnen. Am Samstag zuvor wurden sie eingeschult, sind damit die Ersten, die den Erweiterungsbau an der Otto-Lilienthal-Grundschule von Beginn ihrer Schulzeit nutzen werden. Gespannt auf ihre "neue" Schule waren auch die anderen, der insgesamt 450 Kinder, an der Schule. Denn auch für sie waren die Räume im Neubau, gegenüber des altehrwürdigen Schulgebäudes, Neuland.

"Prima". "Toll". "Chic". Das waren die ersten Meinungen in der Klasse 5b. Die 20 Kinder der Klasse von Lehrerin Sandra Thöne wurden am Montag vom Bürgermeister besucht. Es folgte ein Rundgang durch das Schulgebäude. Anschließend wurde der Hort besichtigt, 216 Kinder sind aktuell im Hort gemeldet. 250 Kinder können hier betreut werden. Und ein Abstecher in die Sporthalle. Alles riecht neu und frisch hier, die Bälle sind noch verpackt, durch die Oberlichter malt die Sonne Muster auf den blitzblanken Hallenboden. Die Halle ist für den Schulsport gedacht, ebenso wie für die sportlichen Angebote in Kita und Hort. Und für die Sportvereine. "Die Sportvereine können hier kostenlos trainieren", sagt Schreiber. Kostenlos ist ihm wichtig, betont er. Bedingung ist, dass der Verein haftpflichtversichert ist. Interessierte Vereine können sich noch bis Ende September anmelden.

Auch der Bestandsbau am Campus, das rund 60 Jahre alte Grundschulgebäude, hat einige Modernisierungsmaßnahmen erhalten. Bereits 1993 wurde, damals noch für 1,2 Millionen D-Mark, die Heizung saniert. Immer wieder einmal wurde hier baulich Hand angelegt, meist während der Ferien, um den Unterrichtsbetrieb nicht zu stören. Insgesamt 10 Millionen Euro wurden bis heute in die Sanierung gesteckt. 4 Millionen Euro davon wurden in den letzten 6 Jahren verbaut. Investiert wurde in die Akustik und den Brandschutz. Es folgten die sanitären Anlagen und eine Umgestaltung des Außengeländes. Flure, Treppenhäuser, Klassenräume, Duschräume, Garderoben, Elektrik. Das meiste davon wurde in finanzieller Eigenleistung erbracht, sagt Wolfgang Scholz, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnumfeld. Die Sanierung des Altbaus darf nun als abgeschlossen betrachtet werden.

Neubau und Altbau sollen sich optisch abgrenzen, sagt Bürgermeister Schreiber. Er ist erfreut, sagt er, wie viele der Bäume zwischen den Gebäuden erhalten werden konnten. Die ersten Spielgeräte stehen hier bereits, eine Sitztreppe lädt zum Verweilen ein. Auch die "Kiss & Ride" Parkplätze vor der Schule gehören zum Grundschul-Campus.

Und noch eine gute Meldung. Fünf neue Lehrkräfte verstärken das Unterrichtsteam an der Grundschule. Seit zwei Jahren ist die Otto-Lilienthal-Grundschule, Schule für gemeinsames Lernen.

Vereine, die ihre sportliche Aktivität in der neuen Sporthalle an der Otto-Lilienthal-Grundschule ausführen möchten, können sich noch bis Ende September bei Frau Janet Kunau unter: j.kunau@wustermark.de melden.