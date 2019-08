Bessere Chancen für Grundschüler

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) 30 neue Schulen in Brandenburg sind seit dem Schuljahresbeginn "Schulen für gemeinsames lernen, darunter auch die Havelgrundschule in Oranienburg. In diesen Schulen wird Schülern mit unterschiedlichen Fähigkeiten ermöglicht, diese gemeinsam zu nutzen und neue Erfahrungen zu machen. Dafür gibt es zusätzliches Geld, teilte das Bildungsministerium des Landes mit.

"Das gemeinsame Lernen von Kindern oder Jugendlichen mit und ohne besonderen Förderbedarf ist ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brandenburg", sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Insgesamt gibt es nun 218 Schulen dieser Art in Brandenburg, an denen insgesamt 67 000 Kinder unterrichtet werden. Dazu zählen unter anderem die Pestalozzi-Grundschule in Leegebruch, die Grundschule "Am Weinberg" in Liebenwalde und die Jean-Clermont-Oberschule in Sachsenhausen. "Mir ist wichtig, dass alle Kinder die besten Chancen haben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Auch das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit", sagte Lüttmann.