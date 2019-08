A 10 an zwei Wochenenden in Folge gesperrt

OGA

Oberhavel (MOZ) Wegen Brückenbauarbeiten wird die A 10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck noch im August an zwei Wochenenden hintereinander voll gesperrt. Das teilte die Havellandautobahn GmbH am Dienstag mit.

Nach Angaben des Unternehmens werden die Vollsperrungen vom 16. bis 19. August sowie vom 23. bis 26. August wegen der Einhebung einer Behelfsbrücke für die Bahnstrecke zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf nötig. Die Autobahn wird jeweils ab Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, gesperrt bleiben, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus sind weiterhin die der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Frankfurt/Oder gesperrt.

Autofahrer müssen auf die ausgeschilderte Umleitung (siehe Karte) ausweichen. Sie führt aus Richtung Hamburg ab Birkenwerder überBorgsdorf, Lehnitz, Zühlsdorf undWandlitz zur Anschlussstelle Wandlitz auf die A11.

Der aus Richtung Autobahndreieck Pankow kommende Verkehr in Richtung Hamburg und Rostock wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und von dort über Summt, Lehnitz, Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder geführt.

Der aus Richtung A11 kommende Verkehr in Richtung A10 Autobahndreieck Havelland/Hamburg/Rostock wird an der A11-Anschlussstelle Wandlitz abgeleitet und von dort über Wandlitz, Wensickendorf, Oranienburg (B273 und B96) zum Autobahndreieck Kreuz Oranienburg geführt.