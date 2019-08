Neue Pastorin zieht nach Tornow

Wolfgang Gumprich

Klein Mutz Als "die, die ohne Wolf tanzt", sei sie ja bereits bekannt, stellte sich Pfarrerin Anne Lauschus am Sonntag in der gut besetzten evangelischen Kirche in Klein-Mutz der Gemeinde vor. Und sie erweiterte ihre selbst gewählte Charakterisierung um jene Einschätzung, dass sie die sei, "die ohne Rückfahrkarte gekommen ist" und "die, die sich an der Schönheit der Schöpfung erfreut, als die, die sich am Gottesdienst erbaut, weil er alles weitet und Trost ins Herz legt".

Als Predigtext sprach sie über den Morgen nach der Speisung der 5000 (nach Johannes). Hatten die Jünger am Abend zuvor befürchtet, die fünf Brote und zwei Fische würde nicht für sämtliche Zuhörer ausreichen, so sammelten sie nun zwölf Körbe mit Brot-resten ein. Lauschus deutet das Sattwerden im heutigen Sinne um in "Sattwerden an Glück, Liebe und Zukunft". Für ihre berufliche Zukunft im Pfarrsprengel Zehdenick wünscht sie sich, dass die Dörfer zusammenkommen, dass sie sich zuhören, und dass sie sich gegenseitig auch annehmen.

Anne Lauschus stammt aus der Prignitz, hatte eine Pfarrstelle am Berliner Stadtrand und freut sich schon "aufs Land". Zusammen mit ihrem Mann und ihren vier Töchtern zieht sie nach Tornow ins dortige Pfarrhaus.