Ärger über Raser auch in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ein Bürger brachte es auf den Punkt während des jüngsten Bauausschusses der Wasserstadt. Es gebe trotz der Tempo-30-Regelungen am Berliner Berg und vor der Schule Ärger mit Autofahrern, die einfach keine Geduld aufbringen können. Etwa, wenn sich wieder einer der langen Staus bildete in der Altstadt. Dann nutzen viele die neben der Bundesstraße befindliche Parallele zwischen Goethe- und Eckermannstraße, rasen dort entlang, um den Weg abzukürzen. Eine Sauerei, vor allem weil die Kinder, die aus den dortigen Grundstücken laufen, gefährdet seien. Der Bürger plädierte für "Momper-Glatzen", also kleine, hügelige Straßeneinbauten zur Verkehrsberuhigung, die aber nach Überzeugung des Ausschusses bei anderen Bürgern Widerspruch erregten.

Wenig Handlungsspielraum

Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) brachte eine Einbahnstraßenregelung ins Gespräch. Lothar Kliesch (SPD) plädierte für Einbauten, die die Straße wirkungsvoll einengen. Bauamtsleiterin Sylvia Jandt reagierte skeptisch. "Das ist generell eine zu enge Straße, da dürfte es schwierig sein, Straßeneinengungen genehmigt zu bekommen", merkte sie an. Auch bei einem anderen Thema verspürten die Mitglieder des Gremiums Ratlosigkeit – der Engstelle am Müller-Internat. Es sei unerklärlich, dass Radfahrer dort entlang radelten.