Il Gelato eröffnet neues Eiscafé

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Herumgesprochen hatte es sich schon lange, dass es kommen wird, seit Montag ist es geöffnet: das neue Eiscafé von Il Gelato. Um Punkt 12 Uhr standen die ersten Ruppiner mit Blumen vor der Tür an der Karl-Marx-Straße 87, um Neuruppins bekanntestem Eismann Paolo Zambon und seinem Geschäftspartner Fabio Piazzon zur Neueröffnung zu gratulieren.

"Fabio ist jetzt so viele Jahre bei mir. Wir betreiben das Café als Partner zusammen. Alleine wäre mir das zu viel", so Paolo Zambon, der heute auch noch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) geehrt wird. Denn vor genau 25 Jahren hat der gebürtige Italiener, der heute zwölf Angestellte beschäftigt, seine bekannte kleine Eisdiele an der Ecke-Karl-Marx- und Präsidentenstraße eröffnet, was der IHK eine Urkunde wert ist. "Dass ich noch einen zweiten Laden aufmache, hätte ich damals nicht gedacht", so der 52-Jährige, der aus der Nähe von Venedig stammt, eigentlich gelernter Autoschlosser ist und vor seiner Karriere in Neuruppin auch noch Tellerwäscher in den alten Bundesländern war. "Aber ich liebe Eis – so bin ich zu dem Beruf gekommen, der mir Spaß macht", sagt Zambon.

Das neue Eiscafé ist mit der Eisdiele nicht zu vergleichen. Auf mehr als 160 Quadratmetern gibt es nun viele Sitzplätze, Toiletten und einen Tresen, an dem neben den bekannten rund 30 Eissorten auch Kaffee, Kuchen sowie vieles andere mehr angeboten wird. Dass so etwas entstanden ist, daran sind Zambons Kunden nicht unschuldig. "Ich bin ständig gefragt worden: Wann machst du im Winter zu? Und das manchmal schon im Sommer. Und im Winter wollten die Leute wissen, wann ich wieder aufmache", erklärt Zambon. Hinzu kommt noch die lange Warteschlange, die sich häufig im Sommer vor seinem Laden, der 2016 vom Zeit-Magazin zu einer der besten Eisdielen Deutschlands gekürt wurde, bildet und die dann bis auf die Straßenkreuzung reicht: "Das schreckt auch viele Leute ab." Aber: Ein passender Raum für ein Eiscafé sei in der Stadt nicht leicht zu finden gewesen. "Ich war mit meinen Kindern spazieren, als ich gesehen habe, dass hier das Reisebüro auszieht", sagt Zambon. Noch im Dezember 2017 unterschrieb er als Nachmieter den Mietvertrag. Bis alles mit Hilfe von italienischen Innenarchitekten ausgebaut war und sämtliche Behörden ihre Genehmigungen für das Café erteilt haben, ging dann doch mehr als ein Jahr ins Land. Dass sich in Neuruppin noch ein weiteres Café halten wird, davon ist Zambon überzeugt. Er legt die Messlatte nun auch gleich noch etwas höher: Das Eiscafé wird täglich – auch im Winter – von 9 bis 22.30 Uhr geöffnet haben. "Wenn viel los ist auch bis Mitternacht", so Zambon. Denn selbst vor der Eisdiele würden bis spät abends noch Leute sitzen. "Es ist schade, wenn man um 18 Uhr durch die Stadt spazieren geht und alles hat zu. Man muss etwas wagen", meint der Unternehmer. "Ich hoffe nur, dass es die Leute auch toll finden", so Paolo Zambon.