Lkw bleibt an Brücke hängen – Vollsperrung

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Für knapp zwei Stunden ist die Germendorfer Straße am Dienstag in Velten gesperrt worden. Ein Lkw war an der dortigenAutobahnunterführung hängen geblieben.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs ereignete sich der Unfall kurz nach 11 Uhr. Ein Lkw-Fahrer habe die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt und sei mit dieser kollidiert. Die Polizei sperrte daraufhin die Straße und forderte Statiker an, um die Stabilität des Bauwerkes überprüfen zu lassen. An der Unfallstelle finden gerade Bauarbeiten für den Ausbau der Autobahn statt. Gegen 12.45 Uhr habe der Oberbauleiter Entwarnung gegeben. Die Brücke habe keinen ernsthaften Schaden genommen, die dennoch nötigen Reparaturen sollen nun in der Nacht zu Mittwoch erfolgen. Der Germendorfer Straße sei kurz vor 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden.