Stadtradeln in Falkensee

Falkensee Erstmalig beteiligt sich die Stadt Falkensee an der Aktion "Stadtradeln" des Klimabündnisses zum Schutz des Weltklimas. Dabei treten vom 12. August bis 1. September Teams aus Kommunalploitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Einwohnerschaft in die Pedale. Sie wollen damit ein Zeichen für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität setzen. 17 Teams mit 109 Radelnden sind bereits in Falkensee angemeldet für die Aktion.

"Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren. Es geht darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Wir als Stadtverwaltung radeln mit einem eigenen Team und freuen uns, wenn sich viele Falkenseer Bürgerinnen und Bürger dieser Aktion anschließen würden. Allen Radlerinnen und Radlern wünschen wir eine gute unfallfreie Fahrt und vor allem denjenigen, die nicht nur im Aktionszeitraum, sondern das ganze Jahr, bei Wind und Wetter, Rad fahren", so Thomas Zylla, 1. Beigeordneter und zugleich Fahrradbeauftragter der Stadt Falkensee. Gemeinsam mit Bürgermeister Heiko Müller hat er sich für das Team der Verwaltung registriert.

Im genannten Zeitraum von 21 Tagen gilt es gemeinsam möglichst viele Radkilometer zu sammeln und CO2 einzusparen. Anmelden können sich Interessierte unter stadtradeln.de/falkensee. Unter allen teilnehmenden Kommunen wird es Preise für das radfahrfreundlichste Parlament, die radfahrfreundlichste Kommune und für die beste Newcomer-Kommune zu gewinnen geben, aber vor allem eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm.

Radelnd unterwegs werden die "Berufspendler", das "offene Team Falkensee", "seltenradlos", die "Glitzernden Einhörner", der "ADFC Falkensee", die Initiative "Critical Mass Falkensee", die "Biker", das Team der "Teilhabe", ein Familienteam sowie das Lehrerteam die "Diesterwegpauker" sowie 28 Radelnde des Team Stadtverwaltung - das mitgliederstärkste Team - sein.

Mitmachen können alle - gemeldeten Teams einfach beitreten oder ein eigenes gründen. Ziel der Aktion ist es, so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich zu nutzen. Für Schulklassen, Familien oder andere Gruppierungen besteht die Möglichkeit, erradelte Kilometer für mehrere Radelnde im selben Account (möglich unter Einstellungen – Anzahl der Radelnden) einzutragen.

Informationen zum Stadtradeln gibt es unter www.stadtradeln.de. Wer Fragen hat, kann diese gerne per E-Mail an stadtradeln@falkensee.de richten.