Polizei stellt betrunkenen Fahrer an der Tankstelle

MOZ

Angermünde (MOZ) Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Morgen an einer Tankstelle in der Puschkinallee in Angermünde aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gerade aus seinem Audi gestiegen und wollte offenbar das Auto betanken, als die Beamten, die mit ihrem Streifenwagen selbst einen Tankstopp eingelegt hatten, ihn kontrollierten. Ihnen war zuvor der schwankende Gang des 32-Jährigen aufgefallen. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,47 Promille. Der Uckermärker gab zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Weil er aggressiv wurde, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Die Polizisten nahmen ihm zudem die Autoschlüssel ab.